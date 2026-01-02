Продажи пикапов в России резко выросли из-за выгодной разницы в утильсборе

Продавцы автомобилей из-за рубежа активно используют новую лазейку

02 января 2026, 22:00, ИА Амител

Покупка автомобиля. Автомобиль. Авто / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российский рынок автомобилей столкнулся с неожиданным трендом: резко возросшей популярностью пикапов. Как сообщает издание "База", причиной стала существенная разница в размере утильсбора, который теперь значительно меньше для пикапов, регистрируемых как грузовики типа N1, по сравнению с аналогичными по мощности легковыми автомобилями.

Продавцы автомобилей из-за рубежа активно используют эту лазейку, предлагая покупателям мощные пикапы в качестве альтернативы подорожавшим внедорожникам. Ключевое отличие в расчете налога: при умножении на понижающий коэффициент для транспорта категории N1 итоговая сумма утильсбора оказывается почти вдвое меньше.

«Например, совокупные таможенная пошлина и утильсбор на пикап RAM 1500 составляют около 5,5 млн рублей, тогда как для похожего по характеристикам легкового автомобиля эта сумма достигает 8,4 млн рублей, и это без учета стоимости самого авто», – пишет издание.

Однако у этой схемы есть важные ограничения. Чтобы не требовались права категории C, масса пикапа не должна превышать 3,5 тонны. Кроме того, на такие автомобили, как грузовики, распространяется запрет на въезд в Москву. Среди моделей, пользующихся повышенным спросом, – брутальные американские и японские пикапы: RAM 1500, Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Toyota Tundra. Их привлекательность для покупателей сейчас обеспечивается сочетанием мощных характеристик и относительно низких налоговых издержек при ввозе.