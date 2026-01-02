Продажи пикапов в России резко выросли из-за выгодной разницы в утильсборе
Продавцы автомобилей из-за рубежа активно используют новую лазейку
02 января 2026, 22:00, ИА Амител
Российский рынок автомобилей столкнулся с неожиданным трендом: резко возросшей популярностью пикапов. Как сообщает издание "База", причиной стала существенная разница в размере утильсбора, который теперь значительно меньше для пикапов, регистрируемых как грузовики типа N1, по сравнению с аналогичными по мощности легковыми автомобилями.
Продавцы автомобилей из-за рубежа активно используют эту лазейку, предлагая покупателям мощные пикапы в качестве альтернативы подорожавшим внедорожникам. Ключевое отличие в расчете налога: при умножении на понижающий коэффициент для транспорта категории N1 итоговая сумма утильсбора оказывается почти вдвое меньше.
«Например, совокупные таможенная пошлина и утильсбор на пикап RAM 1500 составляют около 5,5 млн рублей, тогда как для похожего по характеристикам легкового автомобиля эта сумма достигает 8,4 млн рублей, и это без учета стоимости самого авто», – пишет издание.
Однако у этой схемы есть важные ограничения. Чтобы не требовались права категории C, масса пикапа не должна превышать 3,5 тонны. Кроме того, на такие автомобили, как грузовики, распространяется запрет на въезд в Москву. Среди моделей, пользующихся повышенным спросом, – брутальные американские и японские пикапы: RAM 1500, Mitsubishi L200, Toyota Hilux и Toyota Tundra. Их привлекательность для покупателей сейчас обеспечивается сочетанием мощных характеристик и относительно низких налоговых издержек при ввозе.
06:59:07 03-01-2026
5.5 ляма.... Однако.... В 90-е братки при перегоне с Дальнего Востока меньше требовали...
09:54:20 03-01-2026
Гость (06:59:07 03-01-2026) 5.5 ляма.... Однако.... В 90-е братки при перегоне с Дальнег... Братки сегодня в Ейропе , типа решают..
16:05:34 03-01-2026
dok_СФ (09:54:20 03-01-2026) Братки сегодня в Ейропе , типа решают.. ... Что за бред? Братки свои, высоко доморощенные.
12:27:36 03-01-2026
Как сейчас помню, 1993 год, Владивосток, Тойота Краун 1987 года в отличном состоянии, космос для нас, 3000 бакинских рублей. Купил и был счастлив, ничего не ломалось, комфорт после шестёрки фантастический.
13:34:30 03-01-2026
Не нужен этот утиль,зачем что бы ездить на утилях
22:34:09 04-01-2026
Утильсбор введён в 2012. Прозрачной статистики по расходам на утилизацию нет. После введения утильсбора утилизировано менее миллиона автомобилей, тогда как собрано было сотни миллиардов рублей. После 2016 статистика по утилизации не публикуется. Основной поток денег ушёл на субсидии и поддержку производителей, а не на переработку старого автопарка.
23:41:12 04-01-2026
и еще на него можно закрепить хороший контейнер и перевозить свободно вольготно без всяких "Платонов"! так и делаю вот