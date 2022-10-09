Очевидцы: десять домов сгорели из-за природного пожара в Змеиногорском районе

Огонь от природного пожара в Змеиногорском районе добрался до жилых домов. Об этом сообщают «Вести Алтай».

По словам местных жителей, сгорели не менее десяти домов. Пожарным удалось остановить распространение пламени, чтобы остальные дома не пострадали.

Отметим, что пожар начался неподалёку от населённого пункта, но через некоторое время пламя добралось до людей.

По предварительным данным, причиной пожара стал пал сухой травы.