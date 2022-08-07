Лишённый водительских прав 23-летний водитель погиб в страшном ДТП на Алтае

Водитель погиб в результате столкновении двух автомобилей в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 5 августа около 18:07.

23-летний местный житель, ранее лишённый водительских прав, ехал на ВАЗ-21103 со стороны села Ортолык в направлении села Кош-Агач. По пути молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Legacy Outbac под управлением 31-летнего местного жителя.

«Водитель ВАЗ от полученных травм скончался в Кош-Агачской районной больнице. Кроме того, с травмами различной степени тяжести госпитализированы: 21-летний пассажир „Лады“ и водитель Subaru. Ещё одному пассажиру ВАЗ, 19-летнему местному жителю, госпитализация не потребовалась», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

Ранее лишённый за пьянку водительских прав мужчина насмерть разбился на LADA XRay в Новосибирской области. Двоих пассажиров госпитализировали.