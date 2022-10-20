Mercedes-Benz и трамвай столкнулись на Красноармейском проспекте в Барнауле

Легковой автомобиль Mercedes-Benz и трамвай № 1 столкнулись в Барнауле днём 20 октября, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

ДТП случилось на Красноармейском проспекте в районе Алтайского государственного аграрного университета.

В результате происшествия переезд через рельсы оказался перекрыт, а движение электротранспорта заблокировано в сторону проспекта Строителей.

При каких обстоятельствах произошла авария и есть ли в ней пострадавшие, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Барнаул до 31 марта приедут 10 новых трамваев. Они будут иметь низкий пол, четыре двери и обладать вместимостью до 150 человек.