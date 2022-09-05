На камчатском вулкане ждёт спасателей барнаульский альпинист, который был у группы гидом

Восемь человек погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае. Среди погибших — уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик. Ещё один наш земляк — барнаулец Иван Алабугин — ждёт помощи спасателей, пишет «КП Барнаул».

Иван Алабугин и новосибирец Андрей Мищенко были гидами этой группы. Известно, что Мищенко получил серьёзные травмы и обездвижен. Спасатели спешат на выручку к оставшимся в живых, но операцию осложняют погодные условия.

Что известно об Иване Алабугине?

Ивану 30 лет, он работает в новосибирском турклубе Extreme Time, его характеризуют там как опытного альпинструктора. Он водил туристов на Белуху, руководил походами в горы в Крыму, на Байкале, в Непале и Турции. Известно так же, что Иван служил в армии в горной бригаде, а также прошёл курсы оказания первой медицинской помощи. С туристами работает с 18 лет, последние восемь — в новосибирской фирме.

Увлекается не только альпинизмом, но и участвует в соревнованиях по ледолазанию и любит фотографировать.

Девушка Ивана Алабугина тоже водит туристов в горы.