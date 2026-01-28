Алтайский депутат помог жителям Барнаула остановить переплаты за электричество
Самостоятельно решить проблему жильцы дома на ул. Новосибирской не могли несколько лет
28 января 2026, 17:00, ИА Амител
В Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратились жители одного из многоквартирных домов на улице Новосибирской в Барнауле. Люди пожаловались на отсутствие общедомового прибора учета электроэнергии. Из-за этого начисления проводили по счетчику, который находился за пределами земельного участка дома и одновременно учитывал потребление сразу нескольких объектов.
Существенная переплата
Такая схема приводила к заметным переплатам. По словам заявителей, счета включали расходы, которые не относились к дому. Так, одна из пенсионерок, проживающая в однокомнатной квартире, только за общедомовое имущество получила квитанцию почти на 800 рублей. В эту сумму фактически вошла оплата освещения подъезда, хотя в доме нет других общедомовых потребителей электроэнергии, кроме ламп. Самостоятельно решить проблему жильцам не удавалось на протяжении нескольких лет.
Помощь депутата
После обращения граждан Александр Терентьев направил запрос в прокуратуру Алтайского края. Надзорное ведомство рассмотрело ситуацию и внесло представление поставщику электроэнергии с требованием устранить нарушения.
Спустя некоторое время жители сообщили, что общедомовой прибор учета электроэнергии наконец-то установили.
«Ожидаем, что следующие счета их приятно удивят», — прокомментировал ситуацию Александр Терентьев в своем телеграм-канале.
Следующий шаг — перерасчет
На этом работа не закончилась. Сейчас Общественная приемная депутата занимается перерасчетом платы за те месяцы, когда начисления проводили некорректно.
20:09:49 28-01-2026
Еще более крупную переплату дерут с тех, кто "посягнул" избежать навязываемых дополнительных трат на покупку, установку и регулярную проверку исправности водяных счётчиков, резонно сочтя, что доказательство их "вины" в якобы "перерасходе" должен оплачивать обвинитель (согласно презумпции невиновности!), т.е. поставщик потребляемого ресурса, который сугубо своё бремя расходов переложил на плечи голословно обвиняемых "транжир".
В итоге реальный объём потребления был подменён взятым с потолка т.н. "нормативным", чей 'карательный' коэффициент обрёк проживающих в квартирах без счётчиков на кратную переплату, из года в год оседающую в карманах ненасытных и неподсудных хапуг!
Так почему же "нельзя" лишить аферистов их криминальной кормушки, обязав из месяца в месяц возвращать своим жертвам разницу между номинальным и реальным объёмами потребления, чью общую величину могла бы элементарно выявлять уполномоченная депутатами ревизионная комиссия?
20:40:56 28-01-2026
Принесли платежку за январь, где тепло 4341 руб. за 52 м2. Летом вся коммуналка была 3500.
20:45:08 28-01-2026
Поразительно как наши депутаты да правительство не реагируют уже ни на какую безхозяйственность во всех пониманиях - транспорт (пусть кто - нибудь из руководства попробует поездить на общет.транс).медицина ( путь попробуют без двухнедельной записи пройти в поликлиннику.комунальное хозяйства (пусть попробуют быстро решить замену кранов,чистка снега прямо у подьезда и тд. А посмотрите какой образовался пустырь на потоке (а где новые постройки),зеленое хозяйство (а оно в обще есть) и много еще чего.Плохо очень плохо работаете господа чиновники.Одни обещания ...