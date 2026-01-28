Алтайский депутат помог жителям Барнаула остановить переплаты за электричество

Самостоятельно решить проблему жильцы дома на ул. Новосибирской не могли несколько лет

28 января 2026, 17:00, ИА Амител

Лампочка. Свет. Электричество / Изображение сгенерировано ChatGPT / amic.ru

В Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратились жители одного из многоквартирных домов на улице Новосибирской в Барнауле. Люди пожаловались на отсутствие общедомового прибора учета электроэнергии. Из-за этого начисления проводили по счетчику, который находился за пределами земельного участка дома и одновременно учитывал потребление сразу нескольких объектов.

Существенная переплата

Такая схема приводила к заметным переплатам. По словам заявителей, счета включали расходы, которые не относились к дому. Так, одна из пенсионерок, проживающая в однокомнатной квартире, только за общедомовое имущество получила квитанцию почти на 800 рублей. В эту сумму фактически вошла оплата освещения подъезда, хотя в доме нет других общедомовых потребителей электроэнергии, кроме ламп. Самостоятельно решить проблему жильцам не удавалось на протяжении нескольких лет.

Помощь депутата

После обращения граждан Александр Терентьев направил запрос в прокуратуру Алтайского края. Надзорное ведомство рассмотрело ситуацию и внесло представление поставщику электроэнергии с требованием устранить нарушения.

Спустя некоторое время жители сообщили, что общедомовой прибор учета электроэнергии наконец-то установили.

«Ожидаем, что следующие счета их приятно удивят», — прокомментировал ситуацию Александр Терентьев в своем телеграм-канале.

Следующий шаг — перерасчет

На этом работа не закончилась. Сейчас Общественная приемная депутата занимается перерасчетом платы за те месяцы, когда начисления проводили некорректно.

Как ранее сообщал amic.ru, Александр Терентьев инициировал проверку КГБУЗ "Мамонтовская ЦРБ", где планируют кадровую оптимизацию. Сокращение санитарного персонала, по оценке парламентария, может создать риски для безопасности и здоровья пациентов.