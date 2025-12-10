НОВОСТИОбщество

Россияне все чаще стали обращаться к ИИ за медицинскими консультациями

Наиболее популярным применением нейросетей является интерпретация результатов медицинских анализов

10 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru
Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Применение нейросетей россиянами для задач, касающихся здоровья, демонстрирует растущую динамику. Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", 47% респондентов прибегали к помощи искусственного интеллекта для консультаций или предварительной оценки состояния здоровья.

Наиболее популярным применением нейросетей является интерпретация результатов медицинских анализов. Каждый шестой участник опроса использует ИИ для прояснения симптомов болезней, а 14% видят в нем способ получить "альтернативное мнение".

Десятая часть опрошенных применяет технологии для предварительной постановки диагноза, а четверть используют их в целях самообразования или просто из любопытства. Стоит отметить, что взаимодействие с ИИ часто становится поводом для обращения к врачу.

Компьютер / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили запретить нейросетям рекомендовать лекарства

Там также призвали ввести обязательную маркировку для ответов ИИ, которые содержат медицинские рекомендации
НОВОСТИОбщество

Здоровье нейросети медицина

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

21:11:09 10-12-2025

Прекрасно.
Здоровье - личное дело каждого.
Никто не даст нам избавленья!
Не капотен, и ни глицин!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:23:43 11-12-2025

Musik (21:11:09 10-12-2025) Прекрасно.Здоровье - личное дело каждого. Никто не д... Может робот своей железною рукой?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:13 11-12-2025

за пенсией тоже к ИИ обращаться?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров