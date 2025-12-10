Россияне все чаще стали обращаться к ИИ за медицинскими консультациями
10 декабря 2025, 20:00, ИА Амител
Применение нейросетей россиянами для задач, касающихся здоровья, демонстрирует растущую динамику. Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", 47% респондентов прибегали к помощи искусственного интеллекта для консультаций или предварительной оценки состояния здоровья.
Наиболее популярным применением нейросетей является интерпретация результатов медицинских анализов. Каждый шестой участник опроса использует ИИ для прояснения симптомов болезней, а 14% видят в нем способ получить "альтернативное мнение".
Десятая часть опрошенных применяет технологии для предварительной постановки диагноза, а четверть используют их в целях самообразования или просто из любопытства. Стоит отметить, что взаимодействие с ИИ часто становится поводом для обращения к врачу.
21:11:09 10-12-2025
Прекрасно.
Здоровье - личное дело каждого.
Никто не даст нам избавленья!
Не капотен, и ни глицин!
01:23:43 11-12-2025
Musik (21:11:09 10-12-2025) Прекрасно.Здоровье - личное дело каждого. Никто не д... Может робот своей железною рукой?
14:13:13 11-12-2025
за пенсией тоже к ИИ обращаться?