Россияне все чаще стали обращаться к ИИ за медицинскими консультациями

10 декабря 2025, 20:00, ИА Амител

Нейросеть, робот / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Применение нейросетей россиянами для задач, касающихся здоровья, демонстрирует растущую динамику. Согласно результатам исследований, опубликованным "Газетой.ru", 47% респондентов прибегали к помощи искусственного интеллекта для консультаций или предварительной оценки состояния здоровья.

Наиболее популярным применением нейросетей является интерпретация результатов медицинских анализов. Каждый шестой участник опроса использует ИИ для прояснения симптомов болезней, а 14% видят в нем способ получить "альтернативное мнение".

Десятая часть опрошенных применяет технологии для предварительной постановки диагноза, а четверть используют их в целях самообразования или просто из любопытства. Стоит отметить, что взаимодействие с ИИ часто становится поводом для обращения к врачу.