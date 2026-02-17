Такой день. Смягчение меры пресечения экс-депутату АКЗС и штормовое предупреждение

О главных событиях региона за 17 февраля

17 февраля 2026, 23:30, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Алтайском крае сняли карантин вокруг очага бешенства в барнаульской многоэтажке по адресу улица Матросова, 12, — соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале правовых актов.

Алтайский край занял 46-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по динамике потребительского спроса, а Республика Алтай — 13-е.

В Барнауле обнаружили тело 47-летней женщины, чье местонахождение было неизвестно с 22 января 2026 года.

Центральный районный суд Барнаула 16 февраля смягчил экс-депутату АКЗС Николаю Данилину, который обвиняется в хищении более 37 млн рублей, меру пресечения. Ему избрали запрет определенных действий.

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на день 18 февраля и ночью 19 февраля. «Ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящего в снег, местами сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы», — предупредили синоптики.

Суд приговорил 17-летнюю жительницу Барнаула, убившую и выбросившую младенца, к двум годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Два жителя Алтайского края отмечены высокими государственными наградами. Указ о награждении 14 февраля подписал президент России Владимир Путин.