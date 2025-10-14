Эксперты выделяют у этого налогового режима много плюсов

В России активно обсуждают дальнейшую судьбу эксперимента с введением самозанятости. Совет Федерации ранее принял постановление, где порекомендовал свернуть это нововведение в 2026 году – на два года раньше срока. Кроме того, итоги эксперимента предстоит тщательно проанализировать. Как о его промежуточных результатах говорят в Алтайском крае, сообщает ИА "Атмосфера".

Эксперимент с введением специального налогового режима для самозанятых начали 1 января 2019 года. Для граждан с годовым доходом не более 2,4 млн рублей ставка на профессиональный доход равна 4% (для физических лиц) или 6% (для юридических лиц).

Отметим, что число самозанятых в Алтайском крае растет из года в год. По данным на 1 октября, их количество превысило 170 тысяч человек.

«Когда эксперимент начинали, то у нас в Алтайском крае самозанятых были единицы. И, в общем, наверное, были сомнения в том, что этот институт будет такой востребованный. Но на сегодняшний день, на 1 октября, число самозанятых составляет более 170 тысяч», – отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов.

Для сравнения: в крае зарегистрировано около 80 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых на данный момент в два раза больше.

Андрей Осипов также отметил, что налоговый режим для самозанятых необходим.

«Что касается актуальности этого режима, я считаю, что он необходим. Мы, да и многие другие, даже представить себе не можем, что произойдет, если завтра-послезавтра или с какого-то определенного момента этот режим отменят. А людям-то куда деваться?»

Однако введение специального режима для самозанятых несет и негативные последствия. Например, некоторые предприниматели привлекают самозанятых работников. Так они уменьшают свои налоговые отчисления. Однако, как отметил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов, подобные ситуации – не повод закрывать институт самозанятых. А действия недобросовестных бизнесменов нужно пресекать.

«И когда бы шел разговор о том, чтобы ужесточить наказание для данных категорий, это было бы понятно. А если мы не можем администрировать решение этой проблемы, и мы говорим, что тогда вообще уберем институт самозанятых, то мне кажется, что это вот не совсем правильный путь», – сказал депутат.

В целом эксперты отмечают положительные стороны введения налогового режима в Алтайском крае.

«Бюджет получил дополнительные средства, люди легализовались, и, на мой взгляд, в регионе это имело очень большой, позитивный результат», – подытожил депутат АКЗС, председатель Алтайского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" и сопредседатель Общественного совета при Алтайском краевом УФАС России Юрий Матвейко.

Если налоговый режим для самозанятых отменят, часть предпринимателей может уйти в тень. Тогда регионы потеряют большое количество средств. За 2024 год самозанятые принесли в бюджет Алтайского края свыше 480 млн рублей налогов. Это на 70% больше, чем в 2023-м.