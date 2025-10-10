Депутаты Госдумы выступили за постоянное сохранение статуса самозанятых в России

По словам юристов, полная отмена самозанятости может спровоцировать рост налоговых преступлений

10 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Самозанятые / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой сделать статус самозанятого постоянным в российском законодательстве, а не отменять его после завершения экспериментального периода в 2028 году. Об этом в беседе с Shot заявил доктор экономических наук, профессор и депутат Николай Новичков.

По словам парламентария, на сегодняшний день не существует альтернативы самозанятости как наиболее удобному формату как для граждан, так и для системы налогообложения и экономики в целом.

«Есть перегибы, когда нерадивые работодатели заставляют своих работников оформлять самозанятость под угрозой увольнения. С этими перегибами надо бороться. Но сам формат нужно оставить – это уже сложившийся формат экономических отношений, который не нужно ломать», – отметил Новичков.

Налоговый юрист Иван Морозов в комментарии Shot подтвердил, что полная отмена самозанятости маловероятна, поскольку альтернатив по удобству и низкой налоговой нагрузке не существует. Эксперт не исключил возможные корректировки параметров режима, но предупредил, что полная его отмена может спровоцировать рост налоговых преступлений.

Ранее в Совете Федерации звучали предложения о ликвидации самозанятости уже в 2026 году, однако правительство продлило эксперимент как минимум до 2028 года. Депутатский корпус намерен добиваться перевода этого формата из экспериментального статуса в постоянный.