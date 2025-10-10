Депутаты Госдумы выступили за постоянное сохранение статуса самозанятых в России
По словам юристов, полная отмена самозанятости может спровоцировать рост налоговых преступлений
10 октября 2025, 08:00, ИА Амител
Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой сделать статус самозанятого постоянным в российском законодательстве, а не отменять его после завершения экспериментального периода в 2028 году. Об этом в беседе с Shot заявил доктор экономических наук, профессор и депутат Николай Новичков.
По словам парламентария, на сегодняшний день не существует альтернативы самозанятости как наиболее удобному формату как для граждан, так и для системы налогообложения и экономики в целом.
«Есть перегибы, когда нерадивые работодатели заставляют своих работников оформлять самозанятость под угрозой увольнения. С этими перегибами надо бороться. Но сам формат нужно оставить – это уже сложившийся формат экономических отношений, который не нужно ломать», – отметил Новичков.
Налоговый юрист Иван Морозов в комментарии Shot подтвердил, что полная отмена самозанятости маловероятна, поскольку альтернатив по удобству и низкой налоговой нагрузке не существует. Эксперт не исключил возможные корректировки параметров режима, но предупредил, что полная его отмена может спровоцировать рост налоговых преступлений.
Ранее в Совете Федерации звучали предложения о ликвидации самозанятости уже в 2026 году, однако правительство продлило эксперимент как минимум до 2028 года. Депутатский корпус намерен добиваться перевода этого формата из экспериментального статуса в постоянный.
10:06:14 10-10-2025
Статус самозанятых позволяет ловко увильнуть от существенной суммы налогов.
Поэтому статус самозанятых нужно поскорее убрать, бывшим самозанятым присвоить статус ИП, и пересчитать все неуплаченные налоги за время действия статуса самозанятых.
Так же отследить все вскрытые в результате операции "Самозанятость" источники заработка этих самозанятых, и в дальнейшем обложить их налогами и следить чтобы не увиливали от их оплаты.
Скажем стриг самозанятый головы - значит и будет дальше стричь, пусть платит.
10:46:26 10-10-2025
Гость (10:06:14 10-10-2025) Статус самозанятых позволяет ловко увильнуть от существенной... Деточка, наше государство проворачивает подобные финты с завидной регулярностью) После очередного все в очередной раз убедятся, что лучше жить в тени и не отсвечивать. ИП прекрасно закрывается, и дальше человек работает без оформления, по крайней мере тот, у кого нет работников. Или вы всерьез думаете, что все будут платить взносы с воздуха?
13:26:09 10-10-2025
Гость (10:06:14 10-10-2025) Статус самозанятых позволяет ловко увильнуть от существенной... А ты спец! А разница то в чем? Самозанятый платит 4% с доходов от физ лиц и 6% с доходов от юо диц. ИП - 6% с любых доходов. Также ограничен и доход . Самозанятый 2 млн в год, ИП-60 млн в год. При этом в итоге у ИП будет пенсия, а у самозанятого нет Так кто и чего должен доплатить?
21:28:41 10-10-2025
Сейчас в Росси 14,5 млн самозанятых - потенциально все они перейдут в класс безработных. Государство имеет основное пополнение в бюджет совершенно из других источников, а тут надо 14 млн трудоустроить. Далеко не все перейдут на ИП, т.к. при новых налогах это будет просто нерентабельно: вести свою деятельность. А большинство ИП , как малый бизнес на ладан дышат. А с отменой упрощенки их раза в 2 меньше будет.