В Барнауле предложили ограничить скорость электросамокатов

Было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч

01 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле могут ввести новые, более строгие ограничения для арендных электросамокатов, сообщает Госавтоинспекция города.

Инициатива была озвучена 30 сентября на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, где представители ГАИ, администрации и кикшеринговых компаний обсудили проблему высокого числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Для повышения безопасности было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч на определенных участках.

Кроме того, участники встречи обсуждают возможность полного запрета движения на СИМ вблизи памятных мест и социально значимых объектов.