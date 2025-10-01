В Барнауле предложили ограничить скорость электросамокатов
Было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч
01 октября 2025, 20:00, ИА Амител
В Барнауле могут ввести новые, более строгие ограничения для арендных электросамокатов, сообщает Госавтоинспекция города.
Инициатива была озвучена 30 сентября на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, где представители ГАИ, администрации и кикшеринговых компаний обсудили проблему высокого числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Для повышения безопасности было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч на определенных участках.
Кроме того, участники встречи обсуждают возможность полного запрета движения на СИМ вблизи памятных мест и социально значимых объектов.
20:03:17 01-10-2025
какие 15?! малолетние дебилы гоняют на них, как не в себя.
20:23:53 01-10-2025
Что такое памятные места?
Старое нагорное кладбище?
И могилки большевиков на Ленина?
09:27:37 02-10-2025
Гость (20:23:53 01-10-2025) Что такое памятные места?Старое нагорное кладбище?И ... Ленина не трогайте..
21:29:31 01-10-2025
В молодости я марафон (42км) пробегал со средней скоростью 4мин/км, то есть 15км/час. Бегать ГАИ нам тоже хочет запретить? Тут вспоминается министр Лавров.
09:58:18 02-10-2025
Гость (21:29:31 01-10-2025) В молодости я марафон (42км) пробегал со средней скоростью 4... Из 3-х часов выбегали? Уважаю. Я только 3.05 смог
21:34:01 01-10-2025
хотели же совсем запретить, что за ними с радаром бегать? Пешеходу, на которого налетят, без разницы скорость 12 или 15 км/час, все равно без травм не обойдется.
23:41:53 01-10-2025
нет эти убийственные машины нужно ЗАПРЕТИТЬ, кто там в администрации получает на лапу от этих убийц?? калечат людей, детей, вам мало?? откуда такая жестокость? сатанисты какие то
09:31:44 02-10-2025
Гость (23:41:53 01-10-2025) нет эти убийственные машины нужно ЗАПРЕТИТЬ, кто там в админ... Чинуши на лапу получают от всех, на город посмотришь и понимаешь, что это без коррупции сделать невозможно
p.s. А "паровозом" пошел мальчик-Шеломенцев, почти "за так"
10:07:05 02-10-2025
Гость (23:41:53 01-10-2025) нет эти убийственные машины нужно ЗАПРЕТИТЬ, кто там в админ... Скоро придёт ЗИМА и запретит самокаты на 6 месяцев.
00:23:47 02-10-2025
Да хоть 30 и 50 км в час. Но по дорогам для автомобилей с соблюдением ПДД и с категорией А в правах на управление автотранспортом и с ОСАГО. Полный запрет езды по пешеходным дорожкам, зонам, аллеям и др. как для автомобилей.
09:30:42 02-10-2025
Надо снизить до 6, а то кто-то пешком, а другие гоняют..
11:25:01 02-10-2025
Летом же власти придумали лучшее решение. Нерабочий мобильный интернет привел к тому. что в центре самокатов почти не было, кайф.
Это было лучшее лето без самокатов, хоть и с неудобствами в виде нерабочего интернета)