В Барнауле предложили ограничить скорость электросамокатов

Было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч

01 октября 2025, 20:00, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина
Электросамокаты / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле могут ввести новые, более строгие ограничения для арендных электросамокатов, сообщает Госавтоинспекция города.

Инициатива была озвучена 30 сентября на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения, где представители ГАИ, администрации и кикшеринговых компаний обсудили проблему высокого числа аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Для повышения безопасности было предложено снизить разрешенную скорость для кикшеринговых самокатов с нынешних 15 км/ч до 12 км/ч на определенных участках.

Кроме того, участники встречи обсуждают возможность полного запрета движения на СИМ вблизи памятных мест и социально значимых объектов. 

Комментарии

Avatar Picture
Элен без ребят

20:03:17 01-10-2025

какие 15?! малолетние дебилы гоняют на них, как не в себя.

  21

Avatar Picture
Гость

20:23:53 01-10-2025

Что такое памятные места?
Старое нагорное кладбище?
И могилки большевиков на Ленина?

  -1

Avatar Picture
dok_СФ

09:27:37 02-10-2025

Гость (20:23:53 01-10-2025) Что такое памятные места?Старое нагорное кладбище?И ... Ленина не трогайте..

  3

Avatar Picture
Гость

21:29:31 01-10-2025

В молодости я марафон (42км) пробегал со средней скоростью 4мин/км, то есть 15км/час. Бегать ГАИ нам тоже хочет запретить? Тут вспоминается министр Лавров.

  -21

Avatar Picture
Пузырек

09:58:18 02-10-2025

Гость (21:29:31 01-10-2025) В молодости я марафон (42км) пробегал со средней скоростью 4... Из 3-х часов выбегали? Уважаю. Я только 3.05 смог

  -2

Avatar Picture
гость

21:34:01 01-10-2025

хотели же совсем запретить, что за ними с радаром бегать? Пешеходу, на которого налетят, без разницы скорость 12 или 15 км/час, все равно без травм не обойдется.

  29

Avatar Picture
Гость

23:41:53 01-10-2025

нет эти убийственные машины нужно ЗАПРЕТИТЬ, кто там в администрации получает на лапу от этих убийц?? калечат людей, детей, вам мало?? откуда такая жестокость? сатанисты какие то

  15

Avatar Picture
Гость

09:31:44 02-10-2025

Гость (23:41:53 01-10-2025) нет эти убийственные машины нужно ЗАПРЕТИТЬ, кто там в админ... Чинуши на лапу получают от всех, на город посмотришь и понимаешь, что это без коррупции сделать невозможно
p.s. А "паровозом" пошел мальчик-Шеломенцев, почти "за так"

  3

Avatar Picture
Гость

10:07:05 02-10-2025

Гость (23:41:53 01-10-2025) нет эти убийственные машины нужно ЗАПРЕТИТЬ, кто там в админ... Скоро придёт ЗИМА и запретит самокаты на 6 месяцев.

  2

Avatar Picture
Андрей

00:23:47 02-10-2025

Да хоть 30 и 50 км в час. Но по дорогам для автомобилей с соблюдением ПДД и с категорией А в правах на управление автотранспортом и с ОСАГО. Полный запрет езды по пешеходным дорожкам, зонам, аллеям и др. как для автомобилей.

  21

Avatar Picture
dok_СФ

09:30:42 02-10-2025

Надо снизить до 6, а то кто-то пешком, а другие гоняют..

  5

Avatar Picture
Гость

11:25:01 02-10-2025

Летом же власти придумали лучшее решение. Нерабочий мобильный интернет привел к тому. что в центре самокатов почти не было, кайф.
Это было лучшее лето без самокатов, хоть и с неудобствами в виде нерабочего интернета)

  3

