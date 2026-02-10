Сильное землетрясение магнитудой 4,7 произошло в районе Анапы и Новороссийска

В отдельных зданиях, по словам местных жителей, потрескались потолки

Место сильного землетрясения / Фото: МЧС региона

В Краснодарском крае ночью произошло землетрясение магнитудой 4,7, подземные толчки ощутили жители Анапы, Новороссийска и ряда близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, пишет Shot.

По информации очевидцев, толчки начались около 02:21 и продолжались несколько минут. Жители сообщают, что "высотные дома раскачивались как игрушки", из-за чего многие проснулись и выбежали на улицу. В отдельных зданиях, по словам местных жителей, потрескались потолки, в подъездах осыпалась плитка и штукатурка, а домашние животные в панике прятались в укромных местах.

Эпицентр землетрясения находился в Раевском сельском округе. Подземные толчки ощущались также в Витязево, Сукко, станице Раевская и на других близлежащих территориях.

Часть жителей Новороссийска в этот период уже находились без сна из-за объявленной ранее ракетной опасности — в городе несколько раз звучали сирены воздушной тревоги. Информация о пострадавших и серьезных повреждениях на данный момент не поступала.