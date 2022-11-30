«Я русский». Хоккеист Свечников, уехавший из Барнаула ради карьеры, отказался от паспорта США

Нападающий ХК «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», что живёт в США ради работы.

«Я бы сказал, я русский на сто процентов. Это даже не обсуждается! Туда я приезжаю играть в хоккей, делаю свою работу. В Россию приезжаю сразу после сезона, чувствую себя дома», — отметил Свечников.

Он также подчеркнул, что не собирается оформлять американский паспорт, как это сделали другие российские хоккеисты.

Кстати, Свечников каждый год возвращается не в родной Барнаул, а в Казань.

«В Барнауле я давно не был. А в Казань мы приехали, когда мне было 10 лет, — осознанное детство прошло здесь. Тут родители, дом: в отпуск приезжаю в Казань, всегда классно летом», — пояснил спортсмен.

Напомним, 22-летний Свечников играет в США четыре года. Накануне набрал два очка за результативность в матче против «Питтсбург Пингвинз»: забросил шайбу в основное время и в овертайме сделал результативную передачу.