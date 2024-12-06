Сразу несколько субоператоров ищут в Барнауле для вывоза ТКО в 2025 году

Договоры с подрядчиками будут действовать с 1 января по 30 июня 2025 года

06 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Мусор/ Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Барнаульский региональный оператор "Экосоюз" ищет сразу пятерых субоператоров по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) во всех районах Барнаула и в городском округе. Компании-победители будут оказывать услуги до конца июня 2025 года. Всего подрядчикам регоператор планирует заплатить около 465 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Всего на портале 4 декабря 2024 года появилось пять лотов:

два из них касаются Центрального района Барнаула: первый – на 18,3 млн рублей, а второй – на 38 млн рублей;

один объединил в себе Индустриальный и Ленинский районы Барнаула – его стоимость 213,3 млн рублей;

четвертый включает Железнодорожный и Октябрьский районы Барнаула – он оценивается почти в 121,7 млн рублей;

последний лот касается транспортировки ТКО на территории городского округа Барнаула – его цена 73,7 млн рублей.

Из Центрального района первый субоператор перевезет 5,4 тысячи тонн ТКО (по первой закупке), а второй – 11 тысяч тонн (по второй закупке). Из Индустриального и Ленинского районов выбранный подрядчик вывезет почти 42,7 тысячи тонн отходов, из Железнодорожного и Октябрьского районов – почти 26,5 тысячи тонн, а с территории городского округа – 20,4 тысячи тонн.

На все лоты заявки желающие смогут подавать до 12 декабря 2024 года. Итоги аукционов подведут 13 декабря. Договоры будут действовать с 1 января по 30 июня 2025 года.

Подрядчики будут перевозить ТКО четвертого и пятого класса опасности. Транспортировать они обязаны также отходы, "подобные твердокоммунальным", в том числе крупногабаритные. Отвозить их нужно на барнаульский полигон ТБО.

Оплачивать регоператор будет уже фактически оказанные услуги, после того как субоператор представит полный комплект документов.

Ранее издание "Атмосфера" писало, что в Алтайском крае суммарная выручка пяти компаний, которые работают на региональном рынке обращения с ТКО, превысила 2,4 млрд рублей, а их чистая прибыль – 124 млн рублей.