Стало известно, что россияне загадают в новогоднюю ночь
Самые популярные пожелания – это здоровье и материальное благополучие
10 декабря 2025, 13:52, ИА Амител
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Согласно опросу, проведенному среди свыше 1200 горожан, россияне в первую очередь мечтают о финансовой стабильности и хорошем самочувствии в новом году. Об этом сообщает ТАСС.
«Карьерные амбиции и тяга к знаниям оказались на втором месте: 13% опрошенных стремятся устроиться в международную компанию, а 4% планируют изучать иностранный язык», - говорится в исследовании.
8% респондентов грезят о путешествиях, а вопросы личного счастья волнуют лишь 4% участников опроса.
