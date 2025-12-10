Стало известно, что россияне загадают в новогоднюю ночь

Самые популярные пожелания – это здоровье и материальное благополучие

10 декабря 2025, 13:52, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Согласно опросу, проведенному среди свыше 1200 горожан, россияне в первую очередь мечтают о финансовой стабильности и хорошем самочувствии в новом году. Об этом сообщает ТАСС.

«Карьерные амбиции и тяга к знаниям оказались на втором месте: 13% опрошенных стремятся устроиться в международную компанию, а 4% планируют изучать иностранный язык», - говорится в исследовании.

8% респондентов грезят о путешествиях, а вопросы личного счастья волнуют лишь 4% участников опроса.