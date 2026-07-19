Такой день. Ремонт фонтанов за 2,6 млн рублей и грузовик, протаранивший машины на АЗС

О главных событиях на Алтае за 19 июля

19 июля 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Партию из 33,92 млн насекомых-энтомофагов, предназначенных для поставки в Алтайский край, не пропустили через российскую границу. Причиной стало нарушение ветеринарных требований. Как уточнили в Россельхознадзоре, дата рождения насекомых, указанная на маркировке, не совпадала с данными, внесенными в государственную цифровую информационную систему.

Поздно ночью 18 июля в селе Заводском Троицкого района произошел пожар в двухквартирном жилом доме. Во время тушения спасатели обнаружили под завалами тело погибшего мужчины. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В Барнауле планируют отремонтировать два фонтана в центральной части города. На проведение работ объявлен электронный аукцион с начальной стоимостью контракта свыше 2,68 млн рублей. Заказчиком работ выступает МБУ "Благоустройство и озеленение" Барнаула. Подрядчику предстоит обновить облицовку фонтанов, заменить керамическую плитку, а также выполнить ремонт металлических элементов конструкций.

Выпускник барнаульской гимназии № 42 Владимир Зубцов добился максимального результата на ЕГЭ по информатике, пересдав экзамен в дополнительные дни. В 2026 году выпускники получили возможность добровольно пересдать один из уже сданных экзаменов, чтобы улучшить результат. По словам юноши, после первой попытки он понимал, что может написать экзамен лучше, однако не рассчитывал набрать максимальные 100 баллов.

В Белокурихе ранним утром 19 июля водитель грузовика уснул за рулем и устроил массовое ДТП на автозаправочной станции. КамАЗ врезался в автомобили, стоявшие в очереди, после чего съехал с дороги и опрокинулся.