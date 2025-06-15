"Там очень глубоко". В Барнауле проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня
Не всем легковым автомобилям оказалось под силу преодолеть такое препятствие
15 июня 2025, 16:05, ИА Амител
15 июня после мощного ливня в Барнауле затопило проспект Ленина. Из-за этого на проезжей части образовался затор. Об этом сообщает "В курсе 22".
"Все стоят. Никто не едет, потому что там очень глубоко", – говорят очевидцы.
По словам горожан, подтопленным оказался участок дороги на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова. Однако, по данным 2ГИС, пробка из-за "потопа" также протянулась от улицы Пионеров до улицы Профинтерна.
"Кажется, мы плывем", – пишут автомобилисты на картах.
Напомним, ливень и гром обрушились на столицу Алтайского края за считанные секунды. Перед этим небо напугало барнаульцев тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды. Как город оказался под влиянием стихии, смотрите на фото и видео amic.ru.
16:51:37 15-06-2025
Ложь. Все в порядке
16:52:15 15-06-2025
дикошарые или читать не умеете? уже и МЧС рассылает,и по всем телефонам в прогнозах део известное за неделю!! но нет - прутся, ломаются
20:19:01 15-06-2025
Гость (16:52:15 15-06-2025) дикошарые или читать не умеете? уже и МЧС рассылает,и по все... а жуликам отдают все кредитные деньги мира, хотя из каждого утюга твердят, что не нужно этого делать.
это жиза...
17:01:53 15-06-2025
На фото белый хёндай Солярис-амфибия.
17:48:57 15-06-2025
Гость (17:01:53 15-06-2025) На фото белый хёндай Солярис-амфибия.... Какая амфибия? Ему там даже полколеса не скрыло...
17:24:03 15-06-2025
Обычный дождь как всегда застал "врасплох" коммунальные службы ажминистрации🙄
А зимой "виноват" снегопад.1😁
20:38:54 15-06-2025
в 17 часов проехал там на троллейбусе. Было практически сухо. Фейки что-ли?
22:03:51 15-06-2025
Гость (20:38:54 15-06-2025) в 17 часов проехал там на троллейбусе. Было практически сухо... утекло же
22:38:53 15-06-2025
Обычный дождь. Не усложняйте. Ливневая канализация не работает, и вам не советует.
10:57:53 16-06-2025
На "Океане" как всегда в дождь океан.