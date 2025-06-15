"Там очень глубоко". В Барнауле проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня

Не всем легковым автомобилям оказалось под силу преодолеть такое препятствие

15 июня 2025, 16:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео "В курсе 22"

15 июня после мощного ливня в Барнауле затопило проспект Ленина. Из-за этого на проезжей части образовался затор. Об этом сообщает "В курсе 22".

"Все стоят. Никто не едет, потому что там очень глубоко", – говорят очевидцы.

По словам горожан, подтопленным оказался участок дороги на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова. Однако, по данным 2ГИС, пробка из-за "потопа" также протянулась от улицы Пионеров до улицы Профинтерна.

Фото: 2ГИС

"Кажется, мы плывем", – пишут автомобилисты на картах.

Напомним, ливень и гром обрушились на столицу Алтайского края за считанные секунды. Перед этим небо напугало барнаульцев тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды. Как город оказался под влиянием стихии, смотрите на фото и видео amic.ru.