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"Там очень глубоко". В Барнауле проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня

Не всем легковым автомобилям оказалось под силу преодолеть такое препятствие

15 июня 2025, 16:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео "В курсе 22"
Фото: кадр из видео "В курсе 22"

15 июня после мощного ливня в Барнауле затопило проспект Ленина. Из-за этого на проезжей части образовался затор. Об этом сообщает "В курсе 22".

"Все стоят. Никто не едет, потому что там очень глубоко", – говорят очевидцы.

По словам горожан, подтопленным оказался участок дороги на пересечении проспекта Ленина с улицей Матросова. Однако, по данным 2ГИС, пробка из-за "потопа" также протянулась от улицы Пионеров до улицы Профинтерна.

Фото: 2ГИС

"Кажется, мы плывем", – пишут автомобилисты на картах.

Напомним, ливень и гром обрушились на столицу Алтайского края за считанные секунды. Перед этим небо напугало барнаульцев тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды. Как город оказался под влиянием стихии, смотрите на фото и видео amic.ru.

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Комментарии 10

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Жилец Матросова ленина

16:51:37 15-06-2025

Ложь. Все в порядке

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Гость

16:52:15 15-06-2025

дикошарые или читать не умеете? уже и МЧС рассылает,и по всем телефонам в прогнозах део известное за неделю!! но нет - прутся, ломаются

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Элен без ребят

20:19:01 15-06-2025

Гость (16:52:15 15-06-2025) дикошарые или читать не умеете? уже и МЧС рассылает,и по все... а жуликам отдают все кредитные деньги мира, хотя из каждого утюга твердят, что не нужно этого делать.
это жиза...

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Гость

17:01:53 15-06-2025

На фото белый хёндай Солярис-амфибия.

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Гость

17:48:57 15-06-2025

Гость (17:01:53 15-06-2025) На фото белый хёндай Солярис-амфибия.... Какая амфибия? Ему там даже полколеса не скрыло...

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Гость

17:24:03 15-06-2025

Обычный дождь как всегда застал "врасплох" коммунальные службы ажминистрации🙄
А зимой "виноват" снегопад.1😁

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Гость

20:38:54 15-06-2025

в 17 часов проехал там на троллейбусе. Было практически сухо. Фейки что-ли?

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Гость

22:03:51 15-06-2025

Гость (20:38:54 15-06-2025) в 17 часов проехал там на троллейбусе. Было практически сухо... утекло же

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Гость

22:38:53 15-06-2025

Обычный дождь. Не усложняйте. Ливневая канализация не работает, и вам не советует.

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Гость

10:57:53 16-06-2025

На "Океане" как всегда в дождь океан.

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