В Алтайском крае 19 июля ожидаются грозы и 33-градусная жара

Синоптики прогнозируют в том числе шквалистый ветер

19 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 19 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +28...+33 градуса, по северу местами будет прохладнее, но тоже тепло: +22...+27 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни и крупный град. Ветер подует западный, 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с, при грозах шквалы от 25 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, 8–13 м/с, вечером порывы до 18 м/с.