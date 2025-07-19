В Алтайском крае 19 июля ожидаются грозы и 33-градусная жара
Синоптики прогнозируют в том числе шквалистый ветер
19 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Дождь в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Жаркая погода сохранится в Алтайском крае 19 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит +28...+33 градуса, по северу местами будет прохладнее, но тоже тепло: +22...+27 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни и крупный град. Ветер подует западный, 8–13 м/с, местами порывы 17–22 м/с, при грозах шквалы от 25 м/с.
В Барнауле воздух прогреется до +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, 8–13 м/с, вечером порывы до 18 м/с.
Комментарии 0