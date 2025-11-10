В Алтайском крае впервые прошла стратегическая игра "Геополитика"
В течение трех дней молодые люди примеряли роли, например, лидеров государств
10 ноября 2025, 17:44, ИА Амител
С 7 по 9 ноября на базе парк-отеля "Чайка" прошло уникальное мероприятие – первая в Алтайском крае стратегическая игра "Геополитика", объединившая более 150 участников со всего региона. Мероприятие организовано в рамках проекта "Политика 2.0" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Главная особенность форума – формат полного погружения: участники не только изучали основы международных отношений, но и применяли знания на практике. В течение трех дней молодые люди примеряли роли лидеров государств, дипломатов, журналистов, промышленников и военных, моделируя развитие мировой политики на ближайшие 30 лет.
Игровой процесс включал шесть интенсивных циклов, в ходе которых развивался сюжет геополитических событий. 11 команд представляли различные страны, объединенные в пять макрорегионов – Европу, Азию, Америку, Россию и Ближний Восток.
В рамках игры участники открывали промышленные предприятия, регистрировали патенты, проводили реформы и выборы, организовывали протесты, заключали международные союзы и вели дипломатические переговоры. Не обошлось и без курьезов – на "Геополитике" состоялась романтическая политическая свадьба и вручение собственной версии премии "Оскар".
Особую роль сыграла система "бейджей" – специальных карточек, позволявших влиять на развитие сюжета и продвигать интересы своей страны. Через восемь тематических модулей – от экономики и науки до СМИ, демографии и военных действий – участники учились принимать стратегические решения и нести за них ответственность.
Реализацию проекта поддержала партия "Новые люди".
«Мы должны вовлекать молодежь, ведь именно им предстоит управлять страной, строить международные отношения, решать экономические и социальные вопросы. Такие проекты, как "Геополитика", показывают, что политика – это не скучные речи и заседания, а реальные действия, влияющие на жизни миллионов людей. Уверен, формат нужно развивать дальше», – отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.
Форум стал площадкой для формирования у молодых лидеров системного взгляда на мировые процессы и продемонстрировал эффективность игрового подхода в политическом образовании. Полученный опыт, по словам участников, поможет им в будущей карьере и общественной деятельности.
