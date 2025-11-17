В Барнауле пройдет концерт, посвященный творчеству великого композитора Андрея Петрова

Его мелодии и песни звучат в фильмах Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Ролана Быкова и других знаменитых режиссеров

17 ноября 2025, 15:44, ИА Амител

Концерт, посвященный творчеству композитора Андрея Петрова / Изображение: филармония

В Государственной филармонии Алтайского края 20 ноября состоится заключительный концерт XV Всероссийского фестиваля Андрея Петрова.

Мелодии и песни народного артиста СССР звучат в фильмах Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Ролана Быкова, Станислава Ростоцкого, Алексея Германа, Виталия Мельникова и других знаменитых режиссеров. Зрительскую любовь и популярность среди поклонников академической музыки завоевали оперы, балеты, симфонические произведения Андрея Петрова. Среди них балет "Сотворение мира", ставший настоящей сенсацией, монументальная опера "Петр Первый", симфония-фантазия "Мастер и Маргарита" и многие другие.В первом отделении концерта "Не только кино" прозвучат симфонические произведения композитора в исполнении симфонического оркестра филармонии Алтайского края под управлением Дмитрия Лузина.

Во втором отделении прозвучит музыка из фильмов, знакомая многим поколениям россиян и ставшая музыкальной киноклассикой нашей страны ("Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Жестокий романс", "Человек-амфибия", "Берегись автомобиля" и др.).

Вместе с оркестром на сцену выйдут солисты из Москвы: лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Агата Вавилова и лауреат международных конкурсов Максим Маминов. Также в концерте примут участие Барнаульский академический хор им. А.Б. Тарнецкого, мужской вокальный ансамбль ГФАК и солисты Надежда Гончарук, Сергей Автоманов, Антон Концеба.

Фестиваль проводит Фонд сохранения и развития творческого наследия композитора Андрея Петрова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта "Семья".