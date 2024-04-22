В Барнауле спасатели через крышу попали в квартиру мужчины, вызвавшего скорую
Больной позвонил медикам и перестал выходить на связь
22 апреля 2024, 22:00, ИА Амител
Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ
В Барнауле спасатели помогли медикам попасть в квартиру к мужчине, которому стало плохо. Как сообщает управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, больной вызвал скорую и перестал выходить на связь.
Врачи рассказали, что им поступил звонок от пациента. Когда они прибыли по адресу, выяснилось, что он заперт изнутри, а на звонки больше не отвечает.
Прибывшие по обращению медиков спасатели решили спуститься в квартиру через крышу. С помощью альпинистского снаряжения они проникли в жилище на пятом этаже и открыли дверь медикам.
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