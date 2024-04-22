В Барнауле спасатели через крышу попали в квартиру мужчины, вызвавшего скорую

Больной позвонил медикам и перестал выходить на связь

22 апреля 2024, 22:00, ИА Амител

Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

В Барнауле спасатели помогли медикам попасть в квартиру к мужчине, которому стало плохо. Как сообщает управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ, больной вызвал скорую и перестал выходить на связь.

Врачи рассказали, что им поступил звонок от пациента. Когда они прибыли по адресу, выяснилось, что он заперт изнутри, а на звонки больше не отвечает.

Прибывшие по обращению медиков спасатели решили спуститься в квартиру через крышу. С помощью альпинистского снаряжения они проникли в жилище на пятом этаже и открыли дверь медикам.