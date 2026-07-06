Стали известны пять самых длинных слов в русском языке

Они насчитывают от 29 до 55 букв

06 июля 2026, 07:15, ИА Амител

Записная книга предпринимателя / Фото: из архива amic.ru

Институт Русистики определил пять самых длинных слов в русском языке, сообщает РИА Новости. В их состав входит от 29 до 55 букв.

Среди таких слов:

водогрязеторфопарафинолечение (29 букв) — комплекс лечебных процедур;

тифлосурдоолигофренопедагогика (30 букв) — одно из направлений специальной педагогики;

гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин (50 букв) — название химического соединения. Подобные слова точно отражают состав вещества, поэтому нередко оказываются длинными.

Самым длинным словом признали "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" (55 букв). Его обнаружили в названии патента на химическое соединение.

«Долгое время самым длинным словом русского языка считалось "превысокомногорассмотрительствующий". Оно состоит из 35 букв и относится к старинной официально-деловой лексике. В XVIII–XIX веках подобные формы использовались как подчеркнуто почтительные обращения к высокопоставленным лицам», — отметили в институте.

По словам экспертов, если учитывать все возможные образования, то длина слова может быть практически неограниченной. Например, сложные числительные или технические термины способны достигать десятков и даже сотен букв. Поэтому лингвисты обычно рассматривают реально зафиксированные слова, которые встречаются в словарях, научных публикациях, патентах и других авторитетных источниках.