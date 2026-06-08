"Самолюбование и борзость". Зачем Зеленский обратился к Путину в стиле "Квартала 95"

Украинский лидер — хороший пиарщик, но заложенных в послании задач не достиг, считают эксперты

08 июня 2026, 17:10, ИА Амител

Владимир Зеленский / Изображение сгенерировано ИИ DALL-E / amic.ru

Нашумевшее открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину написано с целями, кардинально отличающимися от тех, что были заявлены в тексте документа, отмечают наблюдатели. На это также указывают некоторые ведущие западные СМИ. В то же время послание стало частью информационного противоборства Москвы и Киева, а реакция на него уже подтвердила непригодность авторского стиля, выбранного для обращения к оппоненту. Подробности — в материале amic.ru.

"Песков бумажку подсунул"

Это открытое письмо было опубликовано накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ) на официальном портале украинского руководителя Владимира Зеленского.

В послании Зеленский предлагает провести обмен пленными в формате "всех на всех", что может стать "хорошим прологом" к окончанию военных действий.

Кроме того, украинский руководитель отказался приезжать для переговоров в Москву, предложив встретиться на территории другой страны. По его мнению, на встрече обязательно присутствие представителей США и ЕС, которые должны обеспечить гарантии безопасности обеим сторонам.

Путин упомянул об этом обращении в своем выступлении на ПМЭФ ("Песков снова с утра эту бумажку подсунул"), упомянув, что автор послания обратил особое внимание на его возраст:

«О возрасте надо думать всем, но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, некоторые постарше меня. Главное — работоспособность».

Судя по всему, говоря о "других политических деятелях", Путин мог иметь в виду прежде всего президента США Дональда Трампа, которому 14 июня исполняется 80 лет. На его возраст Зеленский в письме не указал, но намекнул на работоспособность хозяина Белого дома.

«Мы слышали, что на Аляске вам обещали решить некоторые вопросы, касающиеся Украины и Европы. Но, как видите, украинские и европейские проблемы не решаются в Анкоридже», — писал Зеленский.

Свою оценку послания из Киева российский лидер завершил призывом к бойцам ВС РФ: "Работайте, братья".

"Несколько страниц хамства"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ответ Путина на открытое письмо "серьезным".

«Я считаю, что отнеслись серьезно, и вы слышали, какой был серьезный ответ», — заявил он журналистам.

Он также подтвердил, что приглашение Зеленскому приехать в Москву для переговоров остается в силе.

В то же время советник российского президента Юрий Ушаков заявил, что в письме Зеленского "несколько страниц хамства".

«И в конце одно предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала свой ответ», — заявил он журналистам на полях ПМЭФ.

Дональд Трамп, в свою очередь, отреагировал на письмо в свойственном ему ключе — самопиаром.

«Пусть договариваются. Это я довел ситуацию до этого этапа, и думаю, что все уладится. Я думаю, мы уже близко», — заявил он журналистам.

Если бы автор послания серьезно задумывался о переговорах, обращение было бы выдержано в иной форме, поделился своей точкой зрения с amic.ru политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов:

«Поэтому не удивительно, что письмо охарактеризовали как хамское. К тому же существуют официальные каналы, о которых Зеленский прекрасно осведомлен, по ним вполне можно было бы проинформировать другую сторону о намерении вести переговоры».

По мнению собеседника, есть несколько причин, побудивших украинского лидера составить такое послание:

«Во-первых, ему важно было перед грядущими визитами американской делегации в очередной раз заявить о том, что противоположная сторона не соглашается на мирные переговоры. К тому же мы видели, что глава Белого дома отреагировал на письмо весьма позитивно. Хотя, как я подозреваю, он не удосужился прочитать его, не видел его и, особенно, не знал, что в нем содержится».

Путин переиграл оппонента

Путин переиграл своего украинского оппонента, признал Олег Соскин, бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы.

«Пока Зеленский в своей хамской манере что-то там пытается доказать своим письмом, Путин возвращает его к реалиям на земле, обращаясь к своим военным», — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это не просто слова, а реальность, которая нас ждет», — оценил ситуацию бывший советник президента Украины.

После такого письма встречи Путина и Зеленского ожидать не стоит, убежден бывший депутат Верховной рады и кандидат в президенты страны (на выборах 1999 и 2019), лидер движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

«Во-первых, Путин сказал, что такую встречу нужно подготовить хотя бы на уровне, как это делалось в Стамбуле. Там все было прописано, проработано с экспертами и подготовлено для того, чтобы два президента могли поставить свои подписи. А если в письме Зеленского нет ничего, кроме хамства, самолюбования и борзости, то Путин правильно говорит: вероятно, Трампу нужно продолжить воспитательную работу с подопечным», — заявил он.

Олейник считает, что "Зеленскому нужно напомнить, что он уже давно представляет не "95 квартал", в то время как "его письмо Путину — это стиль "95 квартала".

Письмо Зеленского вызвано ощущением безнаказанности автора, считает бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Зеленский уверен в своем "иммунитете" и очень хорошо себя чувствует. Недавно в высказываниях наших политиков снова проскользнула мысль, что мы по военно-политическому руководству Украины бить не будем. При этом Киев не оставляет попыток покушений на наших руководителей», — заявил он "МК".

Однако если будет ликвидирован кто-то из ближнего круга Зеленского — Ермак или Буданов,* — его поведение изменится, убежден Крапивник:

«Пока у нас будет прежняя политика, нужно быть готовым, что киевский режим будет продолжать гнуть свою линию: писать нахальные письма нашему руководству, предлагая сдаться, угрожать и заниматься террором».

"Хороший пиарщик, в отличие от всего остального"

Искать какого-то конструктива в письме и делать по его содержанию выводы о реальных намерениях Киева нет смысла, считает политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов.

«Не секрет, что основные усилия в офисе Зеленского уже много лет сосредоточены в области пиара (а он хороший пиарщик — это у него получается хорошо, в отличие от всего остального) — в области создания инфоповодов или реакции на существующие инфоповоды. Когда состоялось содержательное общение президента России Владимира Путина с редакторами иностранных СМИ, где он дал четкие и однозначные ответы по происходящему, по планам, разным обстоятельствам, в Киеве поняли, что нужно как-то реагировать», — поделился он своим мнением с amic.ru.

На упомянутой встрече российского лидера редакторы зарубежных СМИ получили исчерпывающие ответы о неонацизме, не замечаемого Европой, об успехах российской армии, а также о преступлениях киевского нацистского режима, продолжает Асафов:

«Судя по всему, никакого другого способа оперативной реакции, кроме открытого письма не нашлось. За неделю до того, напомню, они написали такое же открытое письмо Трампу, на которое президент США не реагировал. Здесь, видимо, было решено выразить свою хамскую позицию таким же образом».

Как известно, 27 мая Зеленский сообщил, что направил письмо хозяину Белого дома с просьбой увеличить поставки систем ПВО и ракет для них. По его словам, Соединенные Штаты "продолжают нести ответственность за собственную оборону и защиту союзников и партнеров".

Однако Трамп предпочел отмолчаться. Вместо него последовал невразумительный ответ от главы Пентагона Хегсета.

«Мы хотим, чтобы они могли обороняться, и мы найдем способ убедиться в том, что мы можем им в этом помочь», — сказал он на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Больше озабочен пропагандой"

По мнению Александра Асафова, нет смысла рассматривать по существу тезисы памфлета Зеленского:

«Все слова по поводу условия встречи, ее повестки и подготовки, а также в целом смысла переговоров и предложений, российской стороной были сказаны неоднократно. А здесь мы видим всего лишь оперативную реакцию, которую пиарщики называют антикризом. Мы же видим, что киевский режим продолжает диверсионно-террористические удары, несмотря на слова о перемирии, и возможных встречах в Турции или где-то еще. Это одномоментный пиар-ход на содержательное общение президента России с редакторами».

Александр Асафов также уверен, что текст послания Зеленский согласовывал с представителями других государств:

«Это очевидно не только нам. Об этом пишут западные эксперты, говорят тамошние политики. Они не сомневаются, что Зеленский не субъектен. И решение продолжать конфликт или останавливать его, — это не решение Зеленского, хотя он, безусловно, заинтересован в этом. Я думаю, что этот текст согласовывался с менеджерами конфликта. А кто громче всех говорит о необходимости продолжения военных действий? Лондон и евробюрократы. Наверное, как минимум он держал их в курсе».

Некоторые западные СМИ также усомнились, что письмо Зеленского действительно нацелено на поиск мирных средств решения конфликта.

Вероятно, Зеленский в очередной раз больше озабочен пропагандой, чем миром, пишет германская газета Junge Welt.

«Он хочет переложить ответственность за продолжение военных действий на противоположную сторону для получения дополнительных миллиардов долларов помощи в тот момент, когда Палата представителей США голосами демократов и некоторых республиканцев утвердила новые санкции против России и помощь Украине».

Видимо, Зеленскому хотелось в очередной раз позиционировать себя как сторону, готовую к переговорам в самое ближайшее время на выдвинутых ранее условиях, не исключает Денис Денисов:

«Москва уже несколько месяцев готова начать переговоры, исходя из позиции, заявленной в рамках встречи президентов России и США в Анкоридже. Зеленский же пытается предстать в виде как минимум не проигравшей стороны, настаивает на диалоге исходя из сложившейся линии соприкосновения, что в будущем позволит заявить о победе украинской стороны. Ясно, что это все вообще далеко от объективной реальности, но здесь очевиден элемент информационно-психологического противостояния, который Киев пытается использовать».

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга