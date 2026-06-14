В Госдуме предложили увеличить выплаты за сдачу крови
Также необходимо ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени, считает Миронов
14 июня 2026, 10:31, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени. Он заявил об этом в беседе с РИА Новости.
«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, "Почетный донор России", сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — сказал Миронов.
Депутат также предложил ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени. «Третья степень — если сдал кровь 40 раз, вторая — 80 раз и первая — 120 раз с широким пакетом льгот. Поверьте, сдать кровь несколько десятков раз — это по силам», — пояснил он.
Как отметил Миронов, каждый год в России проводится примерно полтора миллиона переливаний крови. «В последние годы, после начала СВО, когда с фронта возвращаются десятки и сотни раненых, донорство приобретает особую важность», — считает политик.
10:50:42 14-06-2026
За счёт депутатов ГД?
12:48:28 14-06-2026
Гость (10:50:42 14-06-2026) За счёт депутатов ГД?... Нет конечно... За твой счёт...
13:06:36 14-06-2026
Походу скоро выборы
21:52:42 14-06-2026
Сколько разной пищи и на какую сумму надо съесть, чтобы организм хотя бы просто синтезировал пол-литра крови, которую сдают, а?
09:20:29 15-06-2026
Сам сколько раз сдал?