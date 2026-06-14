В Госдуме предложили увеличить выплаты за сдачу крови

Также необходимо ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени, считает Миронов

14 июня 2026, 10:31, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, а также ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени. Он заявил об этом в беседе с РИА Новости.

«По сравнению с Москвой, льготы и выплаты за донорство во многих других регионах гораздо меньше, и это надо менять. Кроме того, "Почетный донор России", сдавший кровь десятки раз, получает выплату всего 19 497 рублей в год. Конечно же, это очень мало, и сумму надо увеличивать в разы», — сказал Миронов.

Депутат также предложил ввести знак "Почетный донор России" первой, второй и третьей степени. «Третья степень — если сдал кровь 40 раз, вторая — 80 раз и первая — 120 раз с широким пакетом льгот. Поверьте, сдать кровь несколько десятков раз — это по силам», — пояснил он.

Как отметил Миронов, каждый год в России проводится примерно полтора миллиона переливаний крови. «В последние годы, после начала СВО, когда с фронта возвращаются десятки и сотни раненых, донорство приобретает особую важность», — считает политик.