В Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды

Критическая ситуация во время первой волны паводка может сложиться еще в нескольких населенных пунктах Алтайского края

23 марта 2026, 16:17, ИА Амител

В Алтайском крае на ряде рек возможно достижение опасных отметок во время прохождения первой волны паводка. Об этом в пресс-центре ТАСС заявила начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Усть-Чарышская Пристань, Барнаул, Камень-на-Оби, Красногорское, Староалейское, Рубцовск, Алейск, Ельцовка, Заринск, Тогул, Тальменка, Хабары. В этих населенных пунктах возможно подтопление до опасных отметок», — сообщила Лапчик.

Такая же ситуация может сложиться в селе Сростки из-за повышения уровня воды в реке Катунь.

На реках Чарыш и Чумыш в Алтайском крае возможно образование заторов льда и резкий подъем уровня воды и ее выход на пойму с подтоплением прибрежных участков населенных пунктов.

Максимальный уровень воды этой весной на всех реках ожидается выше среднего. Так, на реке Чумыш уровень воды ожидается выше среднемноголетних норм.

Как уточнила Лапчик, реки вскроются в Западной Сибири позже среднемноголетних значений на два-пять дней:

«Среднемноголетними значениями для Новосибирской области является вторая декада апреля. Алтай южнее — здесь среднемноголетней нормой является конец первой или середина второй декады апреля. А Томская область делится: юг вскрывается раньше — во второй декаде апреля, а север — в конце апреля или начале мая».

Ранее сообщалось, что Алтайский край активно готовится к весеннему паводку. В регионе уже несколько недель проходят учения спасателей и других ведомств.

Напомним, в 2025 году ледоход на Оби начался в начале апреля. В частности, река в районе Нового моста в Барнауле полностью вскрылась ото льда 7 апреля.