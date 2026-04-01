В Рубцовске начали дробление льда на реке Алей для защиты города от паводка

Специалисты поднимают сегментные затворы, чтобы разломать метровый ледяной покров

01 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Вскрытие реки в Рубцовске / Фото: Telegram-канал Игоря Башмакова

31 марта "Рубцовский водоканал" приступил к ежегодной весенней процедуре — дроблению ледового покрова реки Алей в районе плотины гидроузла. Это необходимо, чтобы не допустить ледового затора в черте города и снять нагрузку с плотины во время паводка, пишет "Местное время".

Процесс идет с помощью четырех сегментных затворов. Их поднимают и опускают: из-за перепада уровня воды в верхнем и нижнем бьефе (около трех метров) лед начинает ломаться. Затем затворы опускают, вода накапливается, и цикл повторяется.

Толщина льда в верхнем бьефе достигла метра. Лед у железобетонных "быков"-ледорезов, расположенных выше по течению, взломался быстро. Их задача — разламывать лед на подходе к плотине.

Заместитель главы администрации города Олег Обухович сообщил, что с Гилевского водохранилища сбрасывают около 50 кубометров воды в секунду — по плану. Ситуация под контролем.

Из-за повышения мутности воды в Алее предприятие переключилось на резервный источник — Склюихинское водохранилище.

Директор водоканала Евгений Зазнобин отметил, что вода там отличного качества, практически соответствует ГОСТу. Замеры уровня проводят ежечасно, информацию передают в Управление по делам ГОЧС.

В районе городской набережной имени Петрова лед пока держится, вода поднялась, но на берег не вышла. Первая волна паводка началась. Вторая ожидается в мае, когда вскроются мелкие реки в верховьях Алея и пойдет талая вода с гор и полей.