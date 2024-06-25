НОВОСТИПроисшествия

В Рубцовске женщина зарезала сожителя и ушла к друзьям

Ранее горожанка уже убивала

25 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Рубцовске перед судом предстанет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя, сообщили в Следкоме Алтайского края.

8 марта пара выпивала в съемной квартире и периодически ссорилась. Вечером того же дня при очередном конфликте горожанка решила больше не терпеть оскорблений и ударила возлюбленного ножом в грудь.

"После произошедшего обвиняемая не предприняла мер к оказанию помощи своему сожителю. Она вымыла орудие преступления и ушла к знакомым", – отметили в СК.

Сейчас женщина находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств и передало в суд материалы дела для рассмотрения по существу.

Отмечается, что горожанка и ранее сидела в тюрьме за убийство знакомого.

Рубцовск Убийство Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Шурик

15:01:35 25-06-2024

Почти Чикаго..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:56 25-06-2024

Опраздновала по полной!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:09:16 25-06-2024

синька - зло!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дима

16:23:58 25-06-2024

а потом такие на суде ноют и винят алкоголь сидеть то никто почему-то не хочет.
как пером махать да в людей тыкать так смелые, а как отвечать так в кусты.

а самое противное что на зоне фемки будут её хвалить, а вот если бы мужик завалил то мужика бы помоями закидали

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:45:58 25-06-2024

Дима (16:23:58 25-06-2024) а потом такие на суде ноют и винят алкоголь сидеть то никто ... Какие фемки? Цыганки там одни...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:38 25-06-2024

Дима (16:23:58 25-06-2024) а потом такие на суде ноют и винят алкоголь сидеть то никто ... А вы сами были на зоне

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Павел

21:13:34 25-06-2024

Гость (18:52:38 25-06-2024) А вы сами были на зоне ... Судя по тому что ты интересуешься, ты прям мечтаешь там оказаться.
Включи голову дружок и пойми что не обязательно сидеть в тюрьме чтобы знать такие вещи.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров