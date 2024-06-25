В Рубцовске женщина зарезала сожителя и ушла к друзьям

Ранее горожанка уже убивала

25 июня 2024, 15:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Рубцовске перед судом предстанет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя, сообщили в Следкоме Алтайского края.

8 марта пара выпивала в съемной квартире и периодически ссорилась. Вечером того же дня при очередном конфликте горожанка решила больше не терпеть оскорблений и ударила возлюбленного ножом в грудь.

"После произошедшего обвиняемая не предприняла мер к оказанию помощи своему сожителю. Она вымыла орудие преступления и ушла к знакомым", – отметили в СК.

Сейчас женщина находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств и передало в суд материалы дела для рассмотрения по существу.

Отмечается, что горожанка и ранее сидела в тюрьме за убийство знакомого.