В Рубцовске женщина зарезала сожителя и ушла к друзьям
Ранее горожанка уже убивала
25 июня 2024, 15:00, ИА Амител
В Рубцовске перед судом предстанет 53-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве сожителя, сообщили в Следкоме Алтайского края.
8 марта пара выпивала в съемной квартире и периодически ссорилась. Вечером того же дня при очередном конфликте горожанка решила больше не терпеть оскорблений и ударила возлюбленного ножом в грудь.
"После произошедшего обвиняемая не предприняла мер к оказанию помощи своему сожителю. Она вымыла орудие преступления и ушла к знакомым", – отметили в СК.
Сейчас женщина находится под стражей. Следствие собрало достаточно доказательств и передало в суд материалы дела для рассмотрения по существу.
Отмечается, что горожанка и ранее сидела в тюрьме за убийство знакомого.
15:01:35 25-06-2024
Почти Чикаго..
15:40:56 25-06-2024
Опраздновала по полной!
16:09:16 25-06-2024
синька - зло!
16:23:58 25-06-2024
а потом такие на суде ноют и винят алкоголь сидеть то никто почему-то не хочет.
как пером махать да в людей тыкать так смелые, а как отвечать так в кусты.
а самое противное что на зоне фемки будут её хвалить, а вот если бы мужик завалил то мужика бы помоями закидали
17:45:58 25-06-2024
Дима (16:23:58 25-06-2024) а потом такие на суде ноют и винят алкоголь сидеть то никто ... Какие фемки? Цыганки там одни...
18:52:38 25-06-2024
Дима (16:23:58 25-06-2024) а потом такие на суде ноют и винят алкоголь сидеть то никто ... А вы сами были на зоне
21:13:34 25-06-2024
Гость (18:52:38 25-06-2024) А вы сами были на зоне ... Судя по тому что ты интересуешься, ты прям мечтаешь там оказаться.
Включи голову дружок и пойми что не обязательно сидеть в тюрьме чтобы знать такие вещи.