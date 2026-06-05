В санатории Барнаула, где вирусом заразились 18 детей, провели санобработку

Некоторые дети все еще остаются на лечении

05 июня 2026, 10:38, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В детском психоневрологическом санатории Барнаула, где 18 детей заразились норовирусом, провели санобработку, рассказали ТАСС в Минздраве Алтайского края.

«Провели санобработку в санатории. Из 12 госпитализированных детей семь выпишут сегодня до конца дня, пять остаются пока на лечении», — сообщили в министерстве.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту массового заболевания детей в санатории. Новых случаев инфицирования не зарегистрировано.