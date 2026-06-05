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В санатории Барнаула, где вирусом заразились 18 детей, провели санобработку

Некоторые дети все еще остаются на лечении

05 июня 2026, 10:38, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В детском психоневрологическом санатории Барнаула, где 18 детей заразились норовирусом, провели санобработку, рассказали ТАСС в Минздраве Алтайского края.

«Провели санобработку в санатории. Из 12 госпитализированных детей семь выпишут сегодня до конца дня, пять остаются пока на лечении», — сообщили в министерстве. 

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту массового заболевания детей в санатории. Новых случаев инфицирования не зарегистрировано.

Барнаул Происшествия дети
       

Комментарии 1

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Гость

23:24:00 05-06-2026

Симптомы проявляются через 12–48 часов и длятся 1–3 дня, но человек остается заразным до месяца после выздоровления МЕСЯЦ заражать будет каждый ребенок. Модно этих проклятых хозяев и работников санатория засудить? по 40 000 за каждого ребенка?! это угроза жизни, не просто так!! бессовестные, враги народа! итак детей мало, так последних загнобят отравят. и где?! в санатории!! вот так полечились...

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