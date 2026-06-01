В Барнауле расследуют вспышку кишечной инфекции в детском санатории

После случившегося следственные органы возбудили уголовное дело

01 июня 2026, 19:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле возбуждено уголовное дело после массового заболевания детей в краевом детском психоневрологическом санатории. Нескольких несовершеннолетних пришлось госпитализировать в инфекционное отделение, а источник заражения специалисты пока установить не смогли.

О происшествии сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю. По данным ведомства, в воскресенье из детского санатория в медицинское учреждение были доставлены несовершеннолетние пациенты. Кроме того, часть заболевших получает помощь амбулаторно.

По информации РЕН ТВ, признаки острой кишечной инфекции выявили у 20 человек. Среди них 18 детей. В инфекционное отделение госпитализировали 12 несовершеннолетних, еще нескольким пациентам помощь была оказана на месте.

После случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Сейчас в санатории работают следователи. Они проводят осмотр территории и помещений учреждения, изымают предметы и объекты, которые могут иметь значение для расследования, а также допрашивают сотрудников.

Особое внимание специалисты уделят поиску источника инфекции. В рамках расследования планируется проведение комплекса экспертиз, которые помогут установить причины заболевания детей и определить степень вреда, причиненного их здоровью.

В Следственном комитете подчеркнули, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасность и здоровье воспитанников санатория.

На данный момент точная причина вспышки инфекции не называется. По данным РЕН ТВ, источник заражения пока не установлен.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства Следственного управления СК России по Алтайскому краю. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, что стало причиной массового заболевания детей в учреждении.