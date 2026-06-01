В Барнауле расследуют вспышку кишечной инфекции в детском санатории
После случившегося следственные органы возбудили уголовное дело
01 июня 2026, 19:25, ИА Амител
В Барнауле возбуждено уголовное дело после массового заболевания детей в краевом детском психоневрологическом санатории. Нескольких несовершеннолетних пришлось госпитализировать в инфекционное отделение, а источник заражения специалисты пока установить не смогли.
О происшествии сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю. По данным ведомства, в воскресенье из детского санатория в медицинское учреждение были доставлены несовершеннолетние пациенты. Кроме того, часть заболевших получает помощь амбулаторно.
По информации РЕН ТВ, признаки острой кишечной инфекции выявили у 20 человек. Среди них 18 детей. В инфекционное отделение госпитализировали 12 несовершеннолетних, еще нескольким пациентам помощь была оказана на месте.
После случившегося следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Сейчас в санатории работают следователи. Они проводят осмотр территории и помещений учреждения, изымают предметы и объекты, которые могут иметь значение для расследования, а также допрашивают сотрудников.
Особое внимание специалисты уделят поиску источника инфекции. В рамках расследования планируется проведение комплекса экспертиз, которые помогут установить причины заболевания детей и определить степень вреда, причиненного их здоровью.
В Следственном комитете подчеркнули, что в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, отвечающих за безопасность и здоровье воспитанников санатория.
На данный момент точная причина вспышки инфекции не называется. По данным РЕН ТВ, источник заражения пока не установлен.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства Следственного управления СК России по Алтайскому краю. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и выяснить, что стало причиной массового заболевания детей в учреждении.
23:14:51 01-06-2026
Недавно из всех утюгов сообщали, что на круизном лайнере Caribbean Princess, отправившемся из США, была зафиксирована вспышка норовируса и далее паника в разных странах.
Сейчас в некоторых центральных СМИ пишут, что в краевом санатории тоже норовирус.
Норовирус (norovirus) — возбудитель норовирусной инфекции — острого вирусного заболевания, поражающего желудочно-кишечный тракт человека. Высокая заразность: для болезни достаточно всего 10–100 вирусных частиц.
• Устойчивость к высоким и низким температурам, а также действию дезинфицирующих средств.
• Может сохраняться на поверхностях в течение нескольких дней и даже недель.
История: норовирус был открыт в 1972 году в американском городе Норуолк, откуда и получил своё название — Norwalk-virus. Название рода норовирус (Norovirus) было утверждено Международным комитетом по таксономии вирусов в 2002 году.
Причины
Источник инфекции — больной человек или бессимптомный вирусоноситель (в среднем 7% всех случаев инфицирования).
Основной механизм передачи — фекально-оральный: заражённым частицам из экскрементов носителя инфекции требуется попасть в рот здорового человека. Некоторые пути заражения:
Водный — жидкость с частицами заражённых фекалий попадает в организм во время питья из загрязнённых источников, купания рядом со сточными водами, использования некачественного пищевого льда.
• Контактно-бытовой — норовирус передаётся через немытые руки, предметы и поверхности (клавиатура и мышка компьютера, дверные ручки).
• Пищевой — заражение происходит через немытые овощи, блюда без термической обработки, грязную посуду.
18:08:28 02-06-2026
почему не написано название где это произошло?