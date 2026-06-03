Алтайский Минздрав рассказал о состоянии детей, заразившихся вирусом в санатории

12 детей остаются в больнице, остальные наблюдаются амбулаторно

03 июня 2026, 14:40, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле продолжают лечение 18 детей, заразившихся вирусом в детском психоневрологическом санатории, сообщили РИА Новости в Минздраве Алтайского края.

«В стационаре БСМП № 2 лечатся 12 детей, легкой степени тяжести. Состояние детей стабильное, без ухудшения, лечение продолжают, шесть лечатся амбулаторно», — рассказали в ведомстве.

Ранее алтайский СК возбудил уголовное дело по факту массового заболевания детей в санатории. Новых случаев заболевания не зарегистрировано.