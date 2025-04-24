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Врач назвал пять ежедневных привычек для долголетия

Среди них — регулярная физическая активность и медитация

24 апреля 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Age Cymru / unsplash.com
Фото: Age Cymru / unsplash.com

Врач Гэри Смолл выделил пять ключевых привычек для долголетия. Его слова приводит издание El Confidencial.

Вот какие привычки посоветовал привить себе специалист:  

  • оптимистичный настрой – способствует укреплению иммунитета и улучшает психическое и физическое здоровье;
  • физическая активность – стимулирует кровообращение, выработку эндорфинов и укрепляет сердечно-сосудистую систему;
  • здоровое питание – врач советует больше налегать на фрукты и овощи, а сахар и ультраобработанные продукты исключить;
  • регулярные медосмотры – своевременная диагностика и профилактика заболеваний;
  • медитация – поможет бороться со стрессом.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 4

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Гость

13:26:15 24-04-2025

Так и делаем.))))))

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Musik

16:38:54 24-04-2025

Медитировать - только под пивасик.

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Гость

16:55:07 24-04-2025

Musik (16:38:54 24-04-2025) Медитировать - только под пивасик. ... Можно и под коньячок!

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гость

22:26:32 24-04-2025

Musik (16:38:54 24-04-2025) Медитировать - только под пивасик. ... Нееее, Мед и тировать надо под Мед а вуху, рекомендую попробовать только надо правильную Мед а вуху, не с чуйского тракта))

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