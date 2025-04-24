Врач назвал пять ежедневных привычек для долголетия
Среди них — регулярная физическая активность и медитация
24 апреля 2025, 12:55, ИА Амител
Фото: Age Cymru / unsplash.com
Врач Гэри Смолл выделил пять ключевых привычек для долголетия. Его слова приводит издание El Confidencial.
Вот какие привычки посоветовал привить себе специалист:
- оптимистичный настрой – способствует укреплению иммунитета и улучшает психическое и физическое здоровье;
- физическая активность – стимулирует кровообращение, выработку эндорфинов и укрепляет сердечно-сосудистую систему;
- здоровое питание – врач советует больше налегать на фрукты и овощи, а сахар и ультраобработанные продукты исключить;
- регулярные медосмотры – своевременная диагностика и профилактика заболеваний;
- медитация – поможет бороться со стрессом.
Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.
13:26:15 24-04-2025
Так и делаем.))))))
16:38:54 24-04-2025
Медитировать - только под пивасик.
16:55:07 24-04-2025
Musik (16:38:54 24-04-2025) Медитировать - только под пивасик. ... Можно и под коньячок!
22:26:32 24-04-2025
Musik (16:38:54 24-04-2025) Медитировать - только под пивасик. ... Нееее, Мед и тировать надо под Мед а вуху, рекомендую попробовать только надо правильную Мед а вуху, не с чуйского тракта))