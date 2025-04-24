Врач назвал пять ежедневных привычек для долголетия

Среди них — регулярная физическая активность и медитация

24 апреля 2025, 12:55, ИА Амител

Фото: Age Cymru / unsplash.com

Врач Гэри Смолл выделил пять ключевых привычек для долголетия. Его слова приводит издание El Confidencial.

Вот какие привычки посоветовал привить себе специалист:

оптимистичный настрой – способствует укреплению иммунитета и улучшает психическое и физическое здоровье;

физическая активность – стимулирует кровообращение, выработку эндорфинов и укрепляет сердечно-сосудистую систему;

здоровое питание – врач советует больше налегать на фрукты и овощи, а сахар и ультраобработанные продукты исключить;

регулярные медосмотры – своевременная диагностика и профилактика заболеваний;

медитация – поможет бороться со стрессом.

Ранее исследователь долголетия Дэн Бюттнер рассказал, что регулярное употребление бобовых способно продлить жизнь на четыре года.