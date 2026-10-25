В список входят квашеная капуста и имбирь

25 октября 2026, 14:25, ИА Амител

Больной мужчина, ОРВИ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Для поддержки защитных сил организма в период простудных заболеваний стоит обогатить свое меню продуктами с высоким содержанием витамина С. Как сообщила главврач Европейского медицинского центра (EMC) Розанна Гардашник в беседе с РИА Новости, в этот список входят квашеная капуста, клюква, шиповник, а также печень, шпинат, чеснок, имбирь и орехи.

"Для укрепления иммунитета в сезон ОРВИ особенно важно следить за питанием. Полезным для организма будет добавить в рацион продукты с высоким содержанием витамина С. Это могут быть клюква, шиповник, цитрусовые, квашеная капуста, чеснок. Кстати, последний продукт полезен еще и тем, что он содержит широкий спектр микро- и макроэлементов, среди них: калий, кальций, фосфор, витамины групп В и С, селен, марганец, йод и эфирные масла", — отметила специалист.

Помимо этого, специалист выделила важность альфа-липоевой кислоты. По словам Гардашник, шпинат, брокколи, субпродукты и печень помогают организму вырабатывать глутатион — ключевой антиоксидант, без которого невозможна полноценная работа иммунной системы.

Медик также обратила внимание на продукты, богатые йодом: йодированную соль, водоросли, морепродукты и морскую рыбу. Этот элемент необходим для нормального функционирования щитовидной железы, которая отвечает за синтез веществ, участвующих в иммунных реакциях, и контролирует процессы теплообмена в организме.