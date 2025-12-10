Юристы: за ранний приход на работу могут уволить
Расторжение договора допустимо, если ранние приходы чередовать с прогулами и опозданиями
10 декабря 2025, 14:25, ИА Амител
Регулярное появление на рабочем месте до начала официально установленного времени может повлечь за собой дисциплинарные последствия, включая штраф. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на мнение юристов.
Эксперты утверждают, что при наличии четко прописанных правил рабочего распорядка в нормативных документах организации и их систематическом несоблюдении сотрудником работодатель имеет право применять соответствующие санкции.
Основанием для увольнения один лишь ранний приход не является, но в совокупности с прогулами такое поведение может послужить причиной для прекращения трудового соглашения.
14:30:31 10-12-2025
Зачем нам мнение юристов, конкретно пусть укажут пункт в ТК РФ?
14:33:51 10-12-2025
Скоро одни юристы и останутся работать, раз такие умные.
14:35:47 10-12-2025
у правоведов профдеформация, так же как у программистов.
их ахинею ни один нормальный человек слушать не в состоянии, тем более осмыслить
16:32:32 10-12-2025
Гость (14:35:47 10-12-2025) у правоведов профдеформация, так же как у программистов.... Причём здесь программисты ?
21:41:19 10-12-2025
Гость (14:35:47 10-12-2025) у правоведов профдеформация, так же как у программистов.... Нормальный человек сам может великолепный комментарий написать на бредовую тему в серьезной области. Всерьез воспринимать не профессиональную публицистику изначально не стоит, даже с "эксперты утверждают"
14:37:47 10-12-2025
Профсоюзы упразднены. .. Только ваше слово, господин работодатель...
14:56:50 10-12-2025
с нашим транспортом это нереалистично. И что, гулять перед дверью, если пришел раньше на работу? Бред какой-то. Штрафуют, если пришел позже, если раньше пришел. А может, мне нужно час настраиваться на рабочий день
15:06:46 10-12-2025
Это новое изобретение "хозяев жизни"?
15:38:44 10-12-2025
Это смотря куда приходишь рано. Например если на пищевое производство пришел, позавтракал, а потом только работать начал то можно штрафовать, а вот если судья пришел на 2 часа раньше на работу, чтобы отписать решения и определения суда так как вчера не успел то никто его штрафовать не будет. Примерно половина судей так делают.
15:59:49 10-12-2025
Гость (15:38:44 10-12-2025) Это смотря куда приходишь рано. Например если на пищевое про... А то ещё бывает прибываешь на работу пораньше,заходишь в теплицу;там груши растут.Старый охранник уже ушел новые ещё не появился.Вот поневоле и приходится вступать в работу.После восьми тоже самое
17:33:46 10-12-2025
Статью сгенерировал ИИ
🤣
18:03:17 10-12-2025
Ну и работайте сами, раз такие умные. Индусов вон нанимайте. Хлебнёте с ними.