Юристы: за ранний приход на работу могут уволить

Расторжение договора допустимо, если ранние приходы чередовать с прогулами и опозданиями

10 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Регулярное появление на рабочем месте до начала официально установленного времени может повлечь за собой дисциплинарные последствия, включая штраф. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на мнение юристов.

Эксперты утверждают, что при наличии четко прописанных правил рабочего распорядка в нормативных документах организации и их систематическом несоблюдении сотрудником работодатель имеет право применять соответствующие санкции.

Основанием для увольнения один лишь ранний приход не является, но в совокупности с прогулами такое поведение может послужить причиной для прекращения трудового соглашения.

Комментарии 12


Гость

14:30:31 10-12-2025

Зачем нам мнение юристов, конкретно пусть укажут пункт в ТК РФ?

  


Гость

14:33:51 10-12-2025

Скоро одни юристы и останутся работать, раз такие умные.

  


Гость

14:35:47 10-12-2025

у правоведов профдеформация, так же как у программистов.
их ахинею ни один нормальный человек слушать не в состоянии, тем более осмыслить

  


Гость

16:32:32 10-12-2025

Гость (14:35:47 10-12-2025) у правоведов профдеформация, так же как у программистов.... Причём здесь программисты ?

  


Гость

21:41:19 10-12-2025

Гость (14:35:47 10-12-2025) у правоведов профдеформация, так же как у программистов.... Нормальный человек сам может великолепный комментарий написать на бредовую тему в серьезной области. Всерьез воспринимать не профессиональную публицистику изначально не стоит, даже с "эксперты утверждают"

  


Гость

14:37:47 10-12-2025

Профсоюзы упразднены. .. Только ваше слово, господин работодатель...

  


гость

14:56:50 10-12-2025

с нашим транспортом это нереалистично. И что, гулять перед дверью, если пришел раньше на работу? Бред какой-то. Штрафуют, если пришел позже, если раньше пришел. А может, мне нужно час настраиваться на рабочий день

  


Афиноген

15:06:46 10-12-2025

Это новое изобретение "хозяев жизни"?

  


Гость

15:38:44 10-12-2025

Это смотря куда приходишь рано. Например если на пищевое производство пришел, позавтракал, а потом только работать начал то можно штрафовать, а вот если судья пришел на 2 часа раньше на работу, чтобы отписать решения и определения суда так как вчера не успел то никто его штрафовать не будет. Примерно половина судей так делают.

  


Гость

15:59:49 10-12-2025

Гость (15:38:44 10-12-2025) Это смотря куда приходишь рано. Например если на пищевое про... А то ещё бывает прибываешь на работу пораньше,заходишь в теплицу;там груши растут.Старый охранник уже ушел новые ещё не появился.Вот поневоле и приходится вступать в работу.После восьми тоже самое

  


Кхм...

17:33:46 10-12-2025

Статью сгенерировал ИИ
🤣
🤣

  


Гость

18:03:17 10-12-2025

Ну и работайте сами, раз такие умные. Индусов вон нанимайте. Хлебнёте с ними.

  

