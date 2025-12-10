Юристы: за ранний приход на работу могут уволить

Расторжение договора допустимо, если ранние приходы чередовать с прогулами и опозданиями

10 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Флирт на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Регулярное появление на рабочем месте до начала официально установленного времени может повлечь за собой дисциплинарные последствия, включая штраф. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на мнение юристов.

Эксперты утверждают, что при наличии четко прописанных правил рабочего распорядка в нормативных документах организации и их систематическом несоблюдении сотрудником работодатель имеет право применять соответствующие санкции.

Основанием для увольнения один лишь ранний приход не является, но в совокупности с прогулами такое поведение может послужить причиной для прекращения трудового соглашения.