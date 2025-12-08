Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники
Каждому пятому придется выйти на работу
08 декабря 2025, 17:00, ИА Амител
Согласно исследованию SuperJob, проведенному для РИА Новости, каждый пятый житель России намерен трудиться в период новогодних праздников.
Результаты опроса 1600 человек демонстрируют, что "21% респондентов фактически не смогут отдохнуть, поскольку будут работать согласно установленному расписанию".
В то же время доля мужчин, планирующих трудиться в праздничные дни, существенно превышает долю женщин (25 и 18% соответственно). Российские женщины, напротив, чаще мужчин собираются провести новогодние каникулы дома (36% против 28%).
Кроме того, среди молодых людей в возрасте до 35 лет доля тех, кто планирует работать в праздники, выше и составляет 24%.
Ранее барнаульцы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы. Как выяснилось, опрошенные с доходом выше 150 тысяч рублей чаще отправляются на дачи и в путешествия по стране, а те, кто зарабатывает до 80 тысяч, – остаются дома или ходят в гости.
Я с доходом до 30 000руб. буду путешествовать все праздники от дома до работы. Судьбааа...
20:32:04 08-12-2025
вот так. (17:56:07 08-12-2025) опрошенные с доходом выше 150 тысяч рублей чаще отправляются... Вы где такие работы находите, уже в охране больше платят. Ушел с 82 т р потому что мало.
21:39:53 08-12-2025
гость (20:32:04 08-12-2025) Вы где такие работы находите, уже в охране больше платят. Уш... кондукторам больше платят - и ведь никто не признается, где и кем работает...
21:40:47 08-12-2025
гость (20:32:04 08-12-2025) Вы где такие работы находите, уже в охране больше платят. Уш... Вы где такие работы находите?))) Если ушли с 82х, то киньте координаты читателю "вот так", у которого 30.
21:24:45 08-12-2025
вот так. (17:56:07 08-12-2025) опрошенные с доходом выше 150 тысяч рублей чаще отправляются... откуда ж вас отлавливают то? старший помощник младшего дворника?
21:34:35 08-12-2025
У нас охранники сутки -трое получают по 24000р за 8 смен, причем их не оформляют.
Лицензированные чуть больше получают.