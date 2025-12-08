Стало известно, сколько россиян будут работать в новогодние праздники

Каждому пятому придется выйти на работу

08 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Новый год / Фото: amic.ru

Согласно исследованию SuperJob, проведенному для РИА Новости, каждый пятый житель России намерен трудиться в период новогодних праздников.

Результаты опроса 1600 человек демонстрируют, что "21% респондентов фактически не смогут отдохнуть, поскольку будут работать согласно установленному расписанию".

В то же время доля мужчин, планирующих трудиться в праздничные дни, существенно превышает долю женщин (25 и 18% соответственно). Российские женщины, напротив, чаще мужчин собираются провести новогодние каникулы дома (36% против 28%).

Кроме того, среди молодых людей в возрасте до 35 лет доля тех, кто планирует работать в праздники, выше и составляет 24%.

Ранее барнаульцы рассказали, как планируют провести новогодние каникулы. Как выяснилось, опрошенные с доходом выше 150 тысяч рублей чаще отправляются на дачи и в путешествия по стране, а те, кто зарабатывает до 80 тысяч, – остаются дома или ходят в гости.