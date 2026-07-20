Жара до +33 и кратковременные дожди. Какая погода ждет Алтайский край 20 июля

Порывы ветра местами достигнут 14 м/с

20 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Дождь / Фото: amic.ru

До +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +28...+33 градуса. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 3–8 м/с.