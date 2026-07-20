Жара до +33 и кратковременные дожди. Какая погода ждет Алтайский край 20 июля
Порывы ветра местами достигнут 14 м/с
20 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Дождь / Фото: amic.ru
До +33 градусов ожидается в Алтайском крае днем 20 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит +28...+33 градуса. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ожидается +28...+30 градусов, кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 3–8 м/с.
08:00:40 20-07-2026
если б я был кактусом, то наверное кайфовал бы от такой погоды ...