Жители Белокурихи, Славгорода и Рубцовска решают, как благоустроят их города

Мероприятия по благоустройству объектов проводят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

10 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Объект благоустройства / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Онлайн-голосование по национальному проекту "Жилье и городская среда", который создан по решению президента, продлится до 30 апреля 2024 года на специальной платформе https://22.gorodsreda.ru/. Проголосовать можно из любой точки мира с помощью телефона или компьютера.

По нацпроекту в городах Алтайского края появились десятки обновленных общественных пространств, а на ранее заброшенных пустырях "выросли" парки, набережные, спортивные и детские площадки. Выбирают территории сами жители во время голосования, которое проходит по стране каждую весну.

"Алтайский край в четвертый раз принимает участие во всероссийском голосовании, в рамках которого жители выбирают, какие парки, скверы, площади и другие общественные территории необходимо благоустроить в первую очередь. В этом году на голосование вынесли 182 общественные территории в 41 муниципальном образовании края. Из них предстоит выбрать 55 – их будем приводить в порядок в 2025 году", – рассказал губернатор Виктор Томенко.

В Рубцовске за время реализации нацпроекта благоустроили 15 территорий: набережную им. Н.Ф. Петрова, сквер Победы (первый и второй этап), проспект Рубцовский, парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова, площадь им. Ленина, парк "Патриот" (первый и второй этап), сквер Комсомольской славы, территории от ул. Калинина до набережной им. Петрова, у Дома культуры тракторостроителей, у Центральной городской библиотеки и театра кукол, около "Гимаев-Арены" и Дома культуры "Алтайсельмаш".

В этом году в Рубцовске благоустроят еще два объекта. Их горожане выбрали на голосовании в прошлом году. Первая территория – площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка, за нее проголосовало 5075 человек. Вторая находится у Дома культуры "Строитель", за нее проголосовали 5679 человек.

Объекты благоустройства / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Сейчас жители Рубцовска могут выбрать, как город обновят в следующем году, на платформе голосования есть 10 объектов, за один из них можно проголосовать до 30 апреля:

В Белокурихе по проекту благоустроено девять общественных территорий, например, сквер имени Академика Мясникова, территория у школы № 2 и детского сада "Рябинка", общественные территории по ул. Соболева, Объездной, Строителей, Ждановых, Нагорной.

Объекты благоустройства / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

В этом году в Белокурихе начнется благоустройство пешеходной зоны по ул. Паустовского, которая ведет к новому детскому саду "Родничок". Там сделают прогулочную зону с освещением и скамейками.

В этом году жителям Белокурихи предложено на голосование четыре территории:

Юные жители Славгорода тоже скоро будут гулять на обновленной площадке – в прошлом году в голосовании победила территория детского городка на улице Энгельса, 117. Проект разбили на несколько этапов. В этом году проведут работы по расчистке и выравниванию территории.

Что появится на ней в 2025 году, можно решить уже сейчас. На платформе проекта продолжается голосование за дизайн-проект. Так же славгородцам предлагают выбрать один из дизайн-проектов Парка культуры и отдыха. Ознакомиться с эскизами и проголосовать можно по ссылкам:

Голосование за объекты благоустройства продлится до 30 апреля 2024 года. Отдать свой голос можно на сайте 22.gorodsreda.ru с 14 лет.