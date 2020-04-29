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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 31

, ИА "Амител"
Главное за 29 апреля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Общепит и парикмахерские просят разрешить им работать, пропускной системы в Алтайском крае не будет (пока), а школьников пораньше отпустят на каникулы. Что еще вы могли пропустить из темы "коронавирус на Алтае" за день – в обзоре amic.ru.

1
Число зараженных в Алтайском крае: 348

24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 348, в том числе 26 детей.

За минувшие сутки в Барнауле COVID-19 диагностировали у семи человек, в Бийске – у трех, в Змеиногорском районе – у десяти человек, в Новичихинском, Немецком и Камне-на-Оби – по одному. Впервые случай заражения зафиксировали в Кулундинском районе. Специалисты управления Роспотребнадзора выясняют, с кем они контактировали.

По данным оперштаба, на 29 апреля под наблюдением врачей находятся 1583 человека (за сутки добавилось – 177). Сняли с наблюдения 7522 человека (за последние сутки – 195). Всего на новую коронавирусную инфекцию обследовали 25 тыс. человек. Выписали из больниц 44 человека.

2
Бизнес хочет работать

Руководители алтайских бизнес-сообществ снова обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам, ломбардам и другим компаниям.

"Важно минимизировать кризисные явления, использовать возможности по сохранению рабочих мест, смягчить удар для бизнеса", – сказано в обращении.

Под документом подписались алтайский депутат, бизнесмен, председатель совета алтайской "Деловой России" Юрий Матвейко, исполнительный директор Союза промышленников Виктор Мещеряков, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, бизнес-омбудсмен Павел Нестеров и многие другие.

Впрочем и Минздрав, и Роспотребнадзор уже неоднократно заявляли, что пока салоны красоты открывать нельзя: они находятся в группе риска по распространению COVID-19. Ведь контакт мастера и клиента слишком тесный, что способствует передаче коронавирусной инфекции. О том, что медцентрам давать право работать еще рано, много раз говорил и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов: "Уважаемые друзья, вы же сами все видите, как в разных регионах РФ фиксируется вспышки заболеваний в медицинских организациях. Они становятся, по сути, источниками инфицирования достаточно большого количества людей. Поэтому сегодня пока не время".

3
И без пропусков сойдет
В Алтайском крае не планируют вводить систему получения онлайн-пропусков, заявил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. 

Однако он отметил, что всем регионам, включая и Алтайский край, поступило поручение от президента изучить опыт на примеры Москвы и Московской области. "Мы посмотрели, как работает приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Оно доступно для всех, его может изучить любой. Но каждый субъект принимает сам решение о внедрении этой технологии. Позиция правительства края – не вводить эту систему", – сказал Зрюмов.

В 13 регионах страны уже внедрили систему для обязательного получения пропуска на выход из дома. Перед тем как выйти на улицу, жители должны получить разрешение на поход в магазин или аптеку, выгул животных, поездку в больницу, на работу или к родным.

4
Каникулы стали ближе

Учебный год в алтайских школах сократят из-за коронавируса.

Учащиеся с 1-го по 8-й класс уйдут на каникулы уже с 22 мая. До этого времени обучение будет проходить в удаленном режиме.

Для учеников 9 и 11 классов учебный год продлят до 8 июня. Выпускникам нужно будет готовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, и в эти дни для них будут проводить консультации. С 8 июня начнется период экзаменов, который продлится до 31 июля.

Для учеников 10-х классов с 25 по 29 мая в Алтайском крае запланированы военные сборы. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса пока непонятно, в каком формате они пройдут.

Что же касается периода с 6 по 8 мая, который теперь по решению президента считается нерабочим, тот тут родитель должен решить самостоятельно: учиться в это время ребенку или нет.

5
Обработка дорог и остановок

В Барнауле начали повторную дезинфекцию улиц и остановок общественного транспорта. Это необходимо для того, чтобы снизить угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В ночь с 28 на 29 апреля специалисты успели обработать два десятка улиц города, в том числе Попова, Малахова и Красноармейский проспект.

Всего за цикл дезинфекции власти планируют обезопасить более 600 остановок и три подземных перехода.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе и режиме самоизоляции. Например:

Режим повышенной готовности. Что почитать об этом?

Что еще почитать и посмотреть:

Бросили на произвол. Алтайский шахтер с COVID-19 о том, почему на руднике так много заболевших

"Раньше секса не было, теперь – безработицы". Как бизнесмен за кредитом под 0% ходил

"Пойду к Томенко": директор "Оби" ищет 3,5 млн на зарплату 150 сотрудников бассейна

Луч надежды: что пообещал россиянам Путин после месячной самоизоляции

Спарта и "Закон жизни". В Сети оценили очередное обращение Владимира Путина

Виртуально и реально. Как пройдет День Победы в 2020 году

Какая погода будет на майские праздники в Алтайском крае

 

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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