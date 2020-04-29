Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 31

Каникулы стали ближе

Учебный год в алтайских школах сократят из-за коронавируса.

Учащиеся с 1-го по 8-й класс уйдут на каникулы уже с 22 мая. До этого времени обучение будет проходить в удаленном режиме.

Для учеников 9 и 11 классов учебный год продлят до 8 июня. Выпускникам нужно будет готовиться к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ, и в эти дни для них будут проводить консультации. С 8 июня начнется период экзаменов, который продлится до 31 июля.

Для учеников 10-х классов с 25 по 29 мая в Алтайском крае запланированы военные сборы. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса пока непонятно, в каком формате они пройдут.

Что же касается периода с 6 по 8 мая, который теперь по решению президента считается нерабочим, тот тут родитель должен решить самостоятельно: учиться в это время ребенку или нет.