По суточному числу заболевших COVID-19 Алтайский край замыкает "двадцатку" рейтинга регионов. Плановую медпомощь возобновят еще в 45 поликлиниках региона, а общепит Барнаула пострадал от ковидного кризиса. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Теперь в регионе 9809 инфицированных, среди них 909 детей.
В Барнауле заболели еще 48 человек, в Тальменском районе – 8, в Новоалтайске – 7, в Смоленском районе – 6, в Бийске и Рубцовске – по 4, в Романовском районе – 3. Остальные 16 случаев заражения зарегистрировали в 12 районах и городах Алтайского края.
Число выздоровевших в регионе достигло 7934 человека (+160 добавилось за сутки).
На лечении находятся 1636 пациентов. На данный момент в тяжелом состоянии — 91 человек, 33 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки скончались еще три пациента, которым ранее диагностировали COVID-19. Общее количество летальных случаев составляет 239. Из них от коронавируса скончались только 95 пациентов.
Жители региона все еще ждут снятия части ковидных ограничений. Оперативное совещание с участие губернатора Виктора Томенко прошло 6 августа. Скорее всего, документ опубликуют вечером 7 августа.
Предлагается, что в регионе снимут запрет на оказание развлекательных и спортивных услуг, но без массового скопления граждан, разрешат работать фитнес-центрам, кинотеатрам, паркам и детским досуговым учреждениям. Помимо этого, смогут полноценно открыться кафе и рестораны, а также магазины площадью до 800 квадратных метров.
С 7 августа в Алтайском крае еще 45 медорганизаций возобновили плановую медпомощь.
Возобновление медпомощи будет поэтапным. "Это амбулаторная помощь и взрослым, и детям, и стоматологическая помощь. Это отдельные технологии и услуги в рамках дневного и круглосуточного стационара", – объяснил министр здравоохранение региона Дмитрий Попов.
Вопрос о начале работы других медучреждений рассмотрят на следующей неделе. "Есть у нас территории, где ситуация нормализуется. Увы, Барнаул находится в "красной" зоне. Мы здесь выявляем достаточно большое число случаев заражения, но посмотрим по динамике", – отметил Попов.Полный список открытых поликлиник можно узнать здесь.
В 2020 году рынок общепита Барнауле потерял несколько знаменитых кафе и ресторанов. Причины закрытия самые разные. К примеру, владелец Granmulino закрыл заведение, чтобы открыть новое уже в другом формате. В ресторане Lan Gusto отметили, что закрылись из-за того, что их не устроили финансовые показатели. А вот сеть Manhattan-pizza закрыли одну из своих точек как раз из-за пандемии и высокой аренды.
"Я думаю, что сейчас показалась только верхушка айсберга. Кафе, которые были неэффективные до кризиса, это одно. Но очень много заведений, которые были рентабельными. И даже они сейчас в непонятном состоянии, смогут они выжить или нет. И если сейчас не будет открытия заведений, возможно, мы увидим массовое банкротство бизнеса", – прокомментировал происходящее руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
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О работе
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
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- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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Комментарии
Человек, который почувствовал недомогание не может попасть на прием к врачу, т.к. нет приема. В итоге, когда болезнь развивается и ослабляет иммунитет организма, вот тут то и происходит заражение коронавирусом! Потом нам приводят "страшно-ужасные" цифры по зараженным! Шумиха выгодна некоторым кто на этом наживается и тем кто манипулирует сознанием народа!