Granmulino и Lan Gusto. Каких легендарных заведений лишился Барнаул в 2020 году?

В 2020 году барнаульский рынок общепита потерял несколько знаменитых кафе и ресторанов. Многие из них успели очень полюбиться жителям краевой столицы. Среди них – и заведения-ветераны, которые проработали порядка 10 лет, и "новички", просуществовавшие чуть больше года. Что это за заведения и почему они закрылись – в материале amic.ru.

Ресторан Granmulino

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В январе 2020 года в Барнауле закрылся один из старейших ресторанов города – Granmulino (пр. Социалистический, 71). Он проработал в краевой столице 18 лет – с 2002 года. Пустовало помещение недолго: уже 1 февраля на этом месте заработала таверна Prima Pasta. Ее основателем также стал бизнесмен Валерий Покорняк, который владел и Granmulino.

Предприниматель причиной закрытия Granmulino назвал переход на новый формат. В реконструкцию помещения бизнесмен вложил более 1 млн рублей. Обновление заняло пять дней. Новой фишкой заведения стала открытая кухня – теперь посетители могут наблюдать, как готовится их еда. Меню для Prima Pasta составляли итальянец Дино Макаронни и повар из Санкт-Петербурга Валерий Козлов. Львиная доля бюджета ушла именно на разработку карты блюд.

В новом ресторане можно заказать пасту и пиццу. Причем по довольно демократичным ценам. К примеру, паста "Карбонара" стоит 220 рублей. Паста с алтайской тыквой обойдется гостям всего в 120 рублей.

Морской ресторан Lan Gusto

Фото: yandex.by/maps

Ресторан с необычным меню Lan Gusto открылся в Барнауле в октябре 2018 года на ул. Интернациональной, 116. Проработал он чуть больше года. Главной фишкой заведения было его "морское" меню. В Lan Gusto подавали деликатесы из морепродуктов в авторском исполнении: лангустины, соленое мороженое из мяса раков, перуанское севиче. Также здесь подавали и мясо: к примеру, в меню была такая позиция, как мороженое из курицы.

Закрылся ресторан еще до пандемии, в январе 2020 года. "Не устраивали финансовые показатели", – коротко объяснил amic.ru причину владелец ресторана Андрей Лузин.

Авторское меню заведения разрабатывал бренд-шеф из Белокурихи Дмитрий Михайлов. Морепродукты доставляли в ресторан из-за рубежа или с Дальнего Востока.

Молдавская кофейня Tucano Coffee

Фото: 2gis.ru/barnaul

Кофейня молдавской сети Tucano Coffee работала по адресу ул. Молодежная, 26. Кстати, Барнаул – первый российский город, в который зашла молдавская сеть по франшизе. Произошло это в 2017 году. А в 2020 году заведение прекратило работу. Сейчас здесь открылась кофейня Zavarka Coffee.

Как рассказал amic.ru руководитель заведения Егор Короленко, кофейня закрылась еще до пандемии "в связи с оптимизацией работы и сменой формата заведения". По словам собеседника, возникло недопонимание с владельцами франшизы в Кишиневе. Бизнесмен добавил, что кофейня появится в новом месте, под новым форматом и под другим названием. Пока что деталей проекта Егор Короленко не раскрывает. Предприниматель сообщил лишь то, что откроется она в спорткомплексе "Титов-Арена" в середине или конце августа. "Новый формат заведения никак не повлияет на качество продукта", – рассказал собеседник. Предлагать гостям будут те же напитки.

Интернациональная сеть Tucano Coffee состоит из 30 кофеен, открытых в девяти странах мира. В их числе – Молдова, Арабские Эмираты, Румыния. На данный момент в России кофейня работает только в Санкт-Петербурге.

Кафе Manhattan-pizza

Фото: yandex.ru

В мае 2020 года закрылась одна из точек барнаульской сети Manhattan-pizza на пр. Строителей, 25. Легендарное кафе проработало на этом месте довольно долго – 10 лет.

Популярное среди барнаульцев место прекратило свое существование из-за пандемии коронавируса, рассказали amic.ru в Manhattan-pizza.

"Нас подкосила пандемия и высокая аренда. И арендную плату нам не снижали. На фуд-кортах открывать кафе экономически выгоднее, чем отдельно стоящий объект. Здесь затрат намного больше, аренда выше", – рассказали в сети.

Сейчас в Барнауле работает три заведения сети: в ТРЦ "Пионер", ТРЦ "Европа" и ТЦ "Бум". Еще две точки – в ТРЦ "Весна" и ТРЦ "Праздничный" – временно закрыты из-за пандемии. Но они планируют возобновить деятельность. "Пока что арендодатель нам предоставил приемлемые условия, поэтому мы там можем подождать", – уточнили в Manhattan-pizza.

Сейчас в помещении закрывшегося заведения на Строителей идет ремонт. В скором времени здесь откроется кафе мультикультурной кухни "Тандыр №1".

Крафтовая пивоварня "Лось и кедр"

Фото: menu-restorana.ru

Фирменный бар винокурни "Лось и кедр" работал по адресу Социалистический пр., 23, с конца 2017 года.

Заведение пользовалось большой популярностью у барнаульцев. Во время пандемии ресторан закрылся и работал как магазин. А в конце июля 2020 года появилась информация, что и торговая точка тоже прекратила существование. Комментировать причину закрытия владельцы заведения отказались.

"Проект розничный закрыт полностью. И только в Барнауле. Хотелось сделать оригинальное место именно в родном городе, но (как оказалось) я многое не учел", – рассказал amic.ru владелец ресторации "Лось и кедр". Купить продукцию пивоварни барнаульцы смогут в "Крафт Бургер Баре".

Как пивоварня "Лось и кедр" работу продолжит. При чем в других городах купить алтайские сидр и пиво будет можно. Пивоварня поставляет продукт в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Омск и даже Тверь.

Только верхушка айсберга

По мнению руководителя агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константина Никитеева, то, что мы видим сейчас, только начало. Впереди Барнаул ждет целая череда закрытий ресторанов и кафе города. Эксперт уверен, что пандемия серьезно ударила по сфере общепита краевой столицы. И не все смогут оправиться от этого. По крайней мере, в ближайшее время.

"Бизнес, который смог перестроиться на вынос и доставку, сделал это. Но на доставке сокращается количество клиентов и падает доходность. Многие заведения не смогли перестроиться. Ведь иногда люди приходят не только за пищей, но и за атмосферой ресторана: посидеть, отдохнуть, послушать хорошую музыку. На доставке этого не продашь. И поэтому уже несколько месяцев многие заведения находятся в пограничном состоянии: открываться дальше, продать недвижимость с молотка или съезжать с аренды. Я думаю, что сейчас показалась только верхушка айсберга. Кафе, которые были неэффективные до кризиса, это одно. Но очень много заведений, которые были рентабельными. И даже они сейчас в непонятном состоянии, смогут они выжить или нет. И если сейчас не будет открытия заведений, возможно, мы увидим массовое банкротство бизнеса", – рассказал amic.ru Никитеев.