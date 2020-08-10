Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 10 тысяч. Власти назвали места, где чаще всего заражаются жители региона, и рассказали, когда откроются все детские сады. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
95 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за сутки. Теперь в регионе 10 094 инфицированных, среди них 918 детей.
Еще 50 заболевших выявили в Барнауле. В тройке "лидеров" по числу зараженных также оказался Бийск (9) и Яровое (6). Остальные 30 случаев зарегистрировали в 21 городе и районе региона.
В регионе уже выздоровели 8182 зараженных (+45 за последние сутки).
На лечении пребывают 1662 пациентов. Из них в тяжелом состоянии – 108 человек, на аппарате ИВЛ – 32.
В Алтайском крае скончались еще два пациента с COVID-19. За весь период умерли 250 человек, и только у 101 пациента коронавирусная инфекция стала причиной смерти.
Все детские сады откроются 12 августа. Об этом во время аппаратного совещания рассказал министр образования региона Максим Костенко.
Сейчас в организациях завершают обработку и уборку помещений, а специалисты управления Роспотребнадзора проводят приемку дошкольных учреждений.
Дата начала работы каждого детского сада региона будет определяться отдельно. Все будет зависеть от того, как быстро организации выполнят все предписанные санитарные нормы.
Чаще всего жители Алтайского края заражаются коронавирусом от членов своей семьи, рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, 64-70% больных COVID-19 в крае подхватили инфекцию дома. Еще 6,5-11% – на работе, 9% – в социальных учреждениях, а от 7,6 до 13% – в больницах. При этом лишь 1,7% заражений коронавирусом в Алтайском крае – завозные.
В Алтайском крае разрешили запуститься фитнес-центрам, крупным магазинам и всем кафе. А вот бассейны, кинотеатры и театры откроются не раньше чем через две недели.
"Если говорить о кинотеатрах и бассейнах, то надо немного подождать. 7 августа произошел второй этап снятия ограничений. В течение 14 дней будем наблюдать за эпидемиологической ситуацией. И если она позволит, то через этот период будет приниматься решение об открытии кинотеатров, театров, бассейнов и т.д.", – рассказала Ульяна Калинина.
Вернувшимся из Турции туристам придется пройти тест на коронавирус.
"В соответствии с 22-м постановлением Анны Поповой, главного санитарного врача РФ, все российские пассажиры, которые прибывают авиарейсами из-за границы, обязаны будут в течение трех дней по прибытии пройти ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию. И результаты должны быть подгружены на портал "Госуслуги", где они будут зарегистрированы при посадке на рейс", – пояснила Ульяна Калинина.
Если результат исследования окажется положительным, то туристу придется уйти на самоизоляцию.
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О работе
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О профилактике
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