Число зараженных COVID-19 в Алтайском крае перевалило за 11 тысяч. Школьников в учебном году ждут новые правила, владельцев бара наказали за шумную вечеринку во время пандемии, а футбольный матч в Барнауле пройдет без зрителей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 11 042 инфицированных, среди них 949 детей.
Еще 45 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 5 – в Новоалтайске, 4 – в Рубцовске, по 3 – в Локтевском, Михайловском, Первомайском районах. Остальные 11 выявили в десяти других районах и городах края.
За весь период пандемии в регионе выздоровело 9502 человека (+ 146 за сутки). На лечении сейчас находятся 1244 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 111 человек, к аппарату ИВЛ подключены 30 пациентов.
Четыре человека с диагностированным COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе 296 летальных случаев. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 112 пациентов.
Бар XXXX на Ае, где в разгар пандемии прошла массовая дискотека в честь открытия туристического сезона, закрыли на 20 суток. Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".
Также по решению суда Алтайского района на владельцев заведения наложили штраф в размере 100 тыс. рублей.
В сентябре школьники Алтайского края сядут за парты. Но из-за эпидобстановки две четверти дети будут учиться по новым правилам.
В частности, за каждым классом закрепят свой кабинет, учиться станут по скользящему расписанию, даже перемена у всех будет в разное время: и в этом смысле звонок точно будет только для учителя.
Сейчас алтайские школы готовятся к проведению линеек 1 сентября в привычном формате. Однако окончательное решение по поводу того, как пройдет День знаний, примут только 24 августа (Министерство образования проконсультируется с Роспотребнадзором).
Подробнее о том, что ожидает детей в школе, читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае выбрали медиков, которых наградят за борьбу с коронавирусом.
20 августа на заседании комиссии региона по наградам рассмотрели документы 136 жителей региона и одного трудового коллектива.
Сообщается, что 17 работников медицинских организаций края (среди них врачи, медсестры, санитарки) наградят медалью Луки Крымского.
21 августа в Барнауле зарегистрировал брак врач-невролог Максим Никулин и врач-кардиолог Юлия Мещерина, работающие в ковидном госпитале. Это уже третья пара врачей, которая решила узаконить свои отношения в период борьбы с коронавирусом.
Молодых супругов поздравила зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева и депутат БГД – единоросс Евгений Кулешов.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки первый домашний матч в сезоне 2020-2021 в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги барнаульское "Динамо" проведет без зрителей.
Встреча между "Динамо" и пермской "Звездой" состоится на барнаульском стадионе "Динамо" 23 августа, начало в 18:30. Алтайские любители футбола смогут наблюдать за онлайн-трансляцией игры, ссылка на которую появится ближе к началу матча.
26 августа динамовцы примут на своем поле футбольный клуб "Тюмень". Но пока вопрос о допуске зрителей на эту игру остается открытым.
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Об ограничениях и возможностях
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- второй этап снятия ограничений: что разрешили в августе;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
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