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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 145

, ИА "Амител"
Главное за 21 августа
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Число зараженных COVID-19 в Алтайском крае перевалило за 11 тысяч. Школьников в учебном году ждут новые правила, владельцев бара наказали за шумную вечеринку во время пандемии, а футбольный матч в Барнауле пройдет без зрителей. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 21 августа?

74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 11 042 инфицированных, среди них 949 детей.

Еще 45 заболевших зарегистрировали в Барнауле, 5 – в Новоалтайске, 4 – в Рубцовске, по 3 – в Локтевском, Михайловском, Первомайском районах. Остальные 11 выявили в десяти других районах и городах края.

За весь период пандемии в регионе выздоровело 9502 человека (+ 146 за сутки). На лечении сейчас находятся 1244 пациента. Тяжелое течение болезни наблюдается у 111 человек, к аппарату ИВЛ подключены 30 пациентов.

Четыре человека с диагностированным COVID-19 скончались в Алтайском крае за минувшие сутки. Всего в регионе 296 летальных случаев. Но коронавирусная инфекция стала причиной смерти только у 112 пациентов. 

2
Клуб закрыли за вечеринку в пандемию

Бар XXXX на Ае, где в разгар пандемии прошла массовая дискотека в честь открытия туристического сезона, закрыли на 20 суток. Об этом сообщает телеграм-канал "Ленина, 59".

Также по решению суда Алтайского района на владельцев заведения наложили штраф в размере 100 тыс. рублей.

3
Новый учебный год, новые правила

В сентябре школьники Алтайского края сядут за парты. Но из-за эпидобстановки две четверти дети будут учиться по новым правилам.

В частности, за каждым классом закрепят свой кабинет, учиться станут по скользящему расписанию, даже перемена у всех будет в разное время: и в этом смысле звонок точно будет только для учителя.

Сейчас алтайские школы готовятся к проведению линеек 1 сентября в привычном формате. Однако окончательное решение по поводу того, как пройдет День знаний, примут только 24 августа (Министерство образования проконсультируется с Роспотребнадзором).

Подробнее о том, что ожидает детей в школе, читайте в материале amic.ru.

4
В крае наградят врачей

В Алтайском крае выбрали медиков, которых наградят за борьбу с коронавирусом.

20 августа на заседании комиссии региона по наградам рассмотрели документы 136 жителей региона и одного трудового коллектива. 

Сообщается, что 17 работников медицинских организаций края (среди них врачи, медсестры, санитарки) наградят медалью Луки Крымского. 

5
Еще одна свадьба врачей

21 августа в Барнауле зарегистрировал брак врач-невролог Максим Никулин и врач-кардиолог Юлия Мещерина, работающие в ковидном госпитале. Это уже третья пара врачей, которая решила узаконить свои отношения в период борьбы с коронавирусом.

Молодых супругов поздравила зампредседателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Ирина Солнцева и депутат БГД – единоросс Евгений Кулешов. 

6
Матч без зрителей

Из-за сложной эпидемиологической обстановки первый домашний матч в сезоне 2020-2021 в четвертой группе Профессиональной футбольной лиги барнаульское "Динамо" проведет без зрителей.

Встреча между "Динамо" и пермской "Звездой" состоится на барнаульском стадионе "Динамо" 23 августа, начало в 18:30. Алтайские любители футбола смогут наблюдать за онлайн-трансляцией игры, ссылка на которую появится ближе к началу матча.

26 августа динамовцы примут на своем поле футбольный клуб "Тюмень". Но пока вопрос о допуске зрителей на эту игру остается открытым.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О работе

О профилактике

Что еще почитать и посмотреть 21 августа:

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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