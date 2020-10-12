Сколько заболевших в Алтайском крае 12 октября?

169 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 15 338 инфицированных, среди них 1150 детей.

Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Барнауле – 63. Также в тройку городов-лидеров попали Бийск (25) и Новоалтайск (20).

Коронавирусом уже переболели 13 232 жителя региона. В госпиталях лечатся 1490 пациентов. Тяжелобольных сейчас 278, из них 113 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ. Бессимптомное течение заболевание наблюдается у 3469 человек – они лечатся на дому.

За время пандемии в Алтайском крае скончалось 589 человек (+5 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 265 пациентов.