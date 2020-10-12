В Алтайском крае сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по COVID-19. Большинство жителей продолжает игнорировать масочный режим, а детей на входе в школу не пускают на занятия из-за признаков ОРВИ. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
169 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 15 338 инфицированных, среди них 1150 детей.
Больше всего заболевших за сутки зарегистрировали в Барнауле – 63. Также в тройку городов-лидеров попали Бийск (25) и Новоалтайск (20).
Коронавирусом уже переболели 13 232 жителя региона. В госпиталях лечатся 1490 пациентов. Тяжелобольных сейчас 278, из них 113 зараженных подключены к аппаратам ИВЛ. Бессимптомное течение заболевание наблюдается у 3469 человек – они лечатся на дому.
За время пандемии в Алтайском крае скончалось 589 человек (+5 за последние сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 265 пациентов.
В Алтайском крае только 25-50% пассажиров общественного транспорта носят маски. Мониторинг соблюдения масочного режима Роспотребнадзор провел на прошлой неделе.
"Есть три базовых принципа: масочный режим, социальное дистанцирование и чистые руки. Если каждый будет понимать ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих и станет выполнять эти требования, тогда сообща мы сможем переломить ситуацию. На сегодняшний день жители Алтайского края, несмотря на то, что действует указ губернатора, где прописан в том числе и масочный режим, продолжают его не соблюдать", – говорит Ульяна Калинина, замруководителя алтайского управления Роспотребнадзора.
Тем временем в Барнауле продолжаются рейды по организациям и выявляют десятки нарушителей масочного режима. В отношении некоторых горожан даже составили протоколы.
С начала учебного года более 5 тысяч школьников и детсадовцев отстранили на входном фильтре в образовательных учреждениях Алтайского края. Это те дети, которые пришли на занятия с признаками ОРВИ.
"Поэтому к родителям убедительная просьба: перед тем как ребенок пойдет на занятие, проверьте его состояние здоровья и измерьте температуру", – говорит замглавы управления регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
В Алтайском крае полностью закрыты на карантин одна школа и одно училище. Кроме того, из-за коронавируса приостановили работу 26 групп в 17 детских садах, 95 классов в 58 школах, 11 групп в четырех средних специальных образовательных учреждениях и одной группе в вузе.
Кроме того, по причине заболевания ОРВИ на карантин ушли пять школ, семь детсадов, 89 классов 36 школ, 31 группа 21 детсада.
Обязательная термометрия, которую ввели в школах и других организациях, имеет низкую эффективность из-за неправильной настройки и калибровки бесконтактных устройств.
Следить за точностью термометра обязан руководитель предприятия, а к каждой технике прилагается подробная инструкция, пояснили в Роспотребнадзоре.
При этом низкие показатели приборов (36°С и ниже) объясняются тем, что прибор измеряет не температуру тела, а температуру поверхности кожи, которая обычно холоднее из-за нахождения на улице.
"Если есть подозрения на неточность, есть возможность в течение учебной смены или рабочего дня провести повторный контроль", – сказала Ульяна Калинина.
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О работе:
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О профилактике:
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- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
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Комментарии
А, что совещание опер.штаба закончено?, решения есть, или наш красноярский варяг так и будет свадебным генералом.....
Да, что-то молчат про заседание оперштаба...
А нет решения)))) умрем все в нашем нелюбимом алтайском гос университете спасибо проректору ждановой
Пускайте в авто как в Красноярске только в маске и через оду дверь,через другую только на выход..Тоже самое при входе в ТЦ,только в масках,маски нет-гуляй дальше..Охранников в ТЦ полно,пусть занимаются своей работой.Проверить наличие везде обеззараживателей воздуха,рециркуляторов,санитайзеров..Все просто и выполнимо.Кто не хочет оборудовать свои торговые точки-на клюшку.