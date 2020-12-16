Сколько заболевших в Алтайском крае 16 декабря?

Еще 219 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 61 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 682 инфицированных, среди них 1940 детей.

Число выздоровевших перевалило за 26 тысяч. За минувшие сутки из больниц выписали еще 169 человек. Но в ковидных госпиталях на лечении остается еще 2174 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Тяжелое течение болезни наблюдается у 500 заболевших.

В крае уже скончались 1330 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 707 случаях.