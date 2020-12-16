Власти Алтайского края продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Антитела к COVID-19 оказались у половины барнаульцев, а больницы получили полмиллиона защитных масок. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 219 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 61 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 682 инфицированных, среди них 1940 детей.
Число выздоровевших перевалило за 26 тысяч. За минувшие сутки из больниц выписали еще 169 человек. Но в ковидных госпиталях на лечении остается еще 2174 пациентов с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Тяжелое течение болезни наблюдается у 500 заболевших.
В крае уже скончались 1330 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 707 случаях.
Период самоизоляции в Алтайском крае для людей старше 65 лет продлили до 6 февраля. Такое изменение губернатор Виктор Томенко внес в указ, касающийся борьбы с распространением коронавируса.
На время нахождения дома работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности, который работодатель сам передаст в Фонд социального страхования.
Свыше половины жителей Барнаула, которые проходили тестирование в лабораториях "Инвитро", имеют антитела к коронавирусу.
Столица Алтайского края по этому показателю заняла четвертое место в Сибири с результатом 55%. Также в первую пятерку вошли Новосибирск (62%), Красноярск (58%), Омск (56%) и Иркутск (54%).
Средний показатель по стране составляет 25,1%.
Активисты ОНф передали 483 тысячи защитных масок больницам, которые возобновили оказание плановой медицинской помощи.
Машину с медицинскими масками разгрузили на территории барнаульской больницы № 5.
"Сейчас важно сохранить достигнутый результат в борьбе с пандемией, поэтому использование средств индивидуальной защиты не теряет своей актуальности", – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.
Чуть позже из горбольницы № 5 защитные маски отправятся в те медучреждения, где в них нуждаются больше всего.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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Комментарии
Что за виселицы вдоль дороги? А где тогда мёртвые с кОсами?