Сколько заболевших в Алтайском крае 18 декабря?

В Алтайском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 218 человек. 65 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 30 117 инфицированных, среди них 1964 ребенка.

Коронавирусом уже переболели 26 403 жителя края. За последние сутки из больниц выписали еще 188 человек. В ковидных госпиталях сейчас с лабораторно подтвержденным диагнозом лежат 2273 человека. В тяжелом состоянии находятся 467 человек, 147 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В регионе скончались 1360 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 724 случаях.