В Алтайском крае общее число людей с COVID-19 перевалило за 30 тысяч. В Барнауле не будут строить госпиталь в ТЦ, а семьи с детьми до 7 лет получат новые выплаты. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 218 человек. 65 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 30 117 инфицированных, среди них 1964 ребенка.
Коронавирусом уже переболели 26 403 жителя края. За последние сутки из больниц выписали еще 188 человек. В ковидных госпиталях сейчас с лабораторно подтвержденным диагнозом лежат 2273 человека. В тяжелом состоянии находятся 467 человек, 147 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В регионе скончались 1360 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 724 случаях.
Ковидный госпиталь в "Посуда Центре" открывать не будут. Власти решили, что переоборудование требует слишком много вложений.
"Предполагаемый объем расходов составит около 400 млн рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта", – заявил зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко.
К тому же к объекту нужно подвести более мощные и надежные коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, смонтировать специальную систему вентиляции. А разработка документации и экспертиза займут несколько месяцев.
На новогоднюю денежную поддержку могут рассчитывать семьи, в которых есть дети до 7 лет включительно, сказал президент Владимир Путин во время пресс-конференции.
То есть если ваш ребенок родился (или родится) в период с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года, то вы получите по 5 тысяч рублей. Если у вас двое детей до 7 лет включительно, то вам придет 10 тысяч рублей, а если трое – 15 тысяч.
Такой "скромный подарок" государство решило сделать, чтобы порадовать детей, которые из-за пандемии остались в 2020 году без праздников и елок.
В 20% случаев выздоровление после COVID-19 может сопровождаться появлением постковидного синдрома.
Состояние выражается общей слабостью, проблемами с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострением хронических заболеваний и болями в теле, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.
Для людей с хроническими заболеваниями этот синдром представляет особую опасность.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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