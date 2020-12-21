Власти Алтайского края объяснили, почему отказались от ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра". В Минздраве сказали, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась, а иммунитет к ковиду имеют 22% населения. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 217 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 61 из них – барнаулец. Теперь в регионе 30 765 инфицированных, среди них 2000 детей.
Коронавирусом уже переболели 27 020 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 147 выздоровевших. На лечении в госпиталях находятся 2262 человека с COVID-19, а также 1162 пациента с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 467 заболевших, из них 141 – подключен к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 1398 пациентов с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 756 случаях.
Главу алтайского Минобра Максима Костенко выписали из ковидного госпиталя.
"Сегодня впервые за месяц ночую дома. В ноябре у меня обнаружили коронавирусную инфекцию, которая, к сожалению, протекала в тяжелой форме. За жизнь круглосуточно боролись реаниматологи и молилась моя семья. Самоотверженный труд докторов, находящихся в "красной" зоне с начала эпидемии, спас мою и многие другие жизни", – написал он в своем Instagram.
Костенко отметил, что человеческая жизнь – "самое ценное и важное" и "очень жаль, что некоторые люди легкомысленно отмахиваются от этого утверждения".
Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко рассказал "Политсибру", почему пришлось отказаться от проекта ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра".
Решение было принято после тщательного изучения финансовой стороны вопроса. Если бы проект утвердили, пришлось бы вложить в него свыше 650 млн рублей. А на эти деньги можно построить капитальный объект с нуля. По словам Степаненко, просчитать заблаговременно все вложения было практически невозможно.
Он добавил, что ни копейки бюджетных средств на подготовительные мероприятия не потрачено.
По его словам, по каждому случаю заражения медработников COVID-19 проводится служебное расследование. В нем участвуют специалисты Роспотребнадзора, а также представители ФСС.
Страховая выплата была сделана только в одном случае. По остальным продолжается расследование, так как медработник мог заразиться и вне своей профессиональной деятельности.
Ситуация с эпидемией коронавируса в Алтайском крае стабилизировалась. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
По его словам, количество вызовов скорой помощи сейчас по Барнаулу в районе 800-900, по краю – от 1300 до 1400 за сутки. Однако в целом ситуация контролируема и ресурсы системы здравоохранения позволяют возобновить плановую медицинскую помощь.
Попов отмечает, что сейчас около 22% жителей региона имеют иммунитет к COVID-19. А совокупный коллективный иммунитет значительно выше, чем эта оценка.
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