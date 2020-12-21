Сколько заболевших в Алтайском крае 21 декабря?

Еще 217 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 61 из них – барнаулец. Теперь в регионе 30 765 инфицированных, среди них 2000 детей.

Коронавирусом уже переболели 27 020 жителей края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 147 выздоровевших. На лечении в госпиталях находятся 2262 человека с COVID-19, а также 1162 пациента с вирусной пневмонией. Тяжелое течение болезни наблюдается у 467 заболевших, из них 141 – подключен к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 1398 пациентов с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 756 случаях.