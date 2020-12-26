Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 272

В Алтайском крае за сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом, а в соседнем Горном Алтае заболели еще 96 человек. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 219 случаев COVID-19. Общее число заразившихся в регионе выросло до 31 846 человек.
При этом из больниц выписали уже 28 128 пациентов, в том числе 222 – за последние сутки. Скончались еще 16 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего в регионе насчитывается 1470 летальных случаев.
По данным на 26 декабря, Алтайский край занимает 32-ю строчку федерального рейтинга по суточному приросту больных коронавирусом.
За сутки в России зафиксировали 29 258 случаев ковида, а общее число заболевших превысило 3 миллиона человек.
Скончались еще 567 пациентов с COVID-19. Всего в стране насчитали 54 226 летальных случаев.
По данным оперштаба по Республике Алтай, за последние сутки в регионе выявили 96 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 13 624.
Выздоровели в регионе 12 825 пациентов, а за последние сутки из больниц выписали 79 человек.
Скончались еще двое человек с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировали 150 летальных случаев.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать и посмотреть 26 декабря:
- Какая погода будет на Новый год в Алтайском крае и Барнауле;
- Мэр Барнаула проконтролировал ход работ по устранению коммунальных аварий;
- Один человек погиб и девять пострадали в результате ДТП на Чуйском тракте;
- Режим повышенной готовности из-за сильных морозов ввели в Бийске;
- Стая агрессивных собак держит в страхе жителей Барнаула;
- Из барнаульского ТЦ "Огни" экстренно эвакуировали посетителей.
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