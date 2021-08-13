Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 13 августа

Пока пациенты поликлиник в алтайских райцентрах вынуждены сидеть в очередях, регион входит в десятку субъектов с наивысшими показателями по смертности от коронавируса. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 13 августа – в ежедневной подборке amic.ru.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что о проблеме знают. В Тальменку начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Жанна Вахлова выезжала дважды и говорит, что сама слышала подобные истории от пациентов с ковидом. Она отмечает, что в поликлиниках должны быть разведены потоки обычных пациентов и больных коронавирусом.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 669 человек, в том числе 4503 ребёнка. Выздоровели всего 50 695 человек (+150). Умерло 4260 человек (+26), все взрослые.
При подсчёте авторы канала использовали количество смертей больных с COVID-19, в которых причиной стала инфекция. Согласно сообщению регионального оперштаба, на 13 августа в регионе зафиксировали 21 такой случай.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Комментарии
Пока, что могу сказать точно, от ковидосов
La Bionda - Sandstorm (Original Version)
Воней М "Ночной полёт на Венеру"
Куда прокуратура смотрит?
недавно довелось побеседовать с врачами СМП, они волком воют от ежедневных новых указов Минздрава и сказали что есть распоряжение возить больных с подозрением на корону изначально в поликлиники по месту жительства, в стационар только совсем тяжёлых. вот так у нас боятся с пандемией. в стационарах, кстати, поступившим берут мазки и всех в одну палату, пока результаты не пришли, а это несколько дней.
единственная, наверное, больница, с изоляторами для "новичков"- краевая на горе. там пока результаты анализа не придут, все лежат в отдельных палатах с туалетом и душем на первом этаже.