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Худоба — давно не тренд: яркие модели plus-size на пляжах

, ИА "Амител"
Пышные девушки могут дать фору моделям классического образца

Фото из открытых источников

Тезис о том, что пляжный сезон — это время срочного похудения, уже давно не вписывается в мировые тренды. На поверку оказывается, что фигуристые представительницы прекрасного пола могут дать фору моделям классического образца.

Сегодня красотки plus-size, работающие в мире большой моды, уверенно это доказывают.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.06.2018 07:00
месный

жирдяйки. блюээээээ.......

0  1
27.06.2018 07:23
- гость -

Можно иметь 45 кг веса и висящий живот и целлюлит, а можно 70 и всё при всём. Если конечно это всё не силикон. Есть русское слово "дородная", означает женщина, созданная для родов. и это далеко не 45 кг и не 80-90 см в бёдрах.

0  0
27.06.2018 07:28
Алекс

Такие молодые и такие жирные. Позорище. Статья для желающих тешить свою лень и обжорство. Стройные замечательно рожают, не слушайте жирдяек.

0  1
27.06.2018 07:39
Даша Сибирячк

Я б не стал.

0  1
27.06.2018 07:50
- гость -

и только мужики жирдяи с пивным животом чувствуют себя королями в этой жизни

0  0
27.06.2018 08:14
- гость -

Алтайские мачи в тренде!
Правда с зряплатой в 15 тыс только Машку с колхозу можно.
Но гонору больше чем в шляхте

0  0
27.06.2018 08:17
- гость -

лампушные няшки

0  0
27.06.2018 08:22
- гость -

Красивые женщины! Мужчины, знающие толк в женщинах, никогда не оставили бы такие комменты (07.00, 07.28, 07.39). У вас всё впереди, мальчики) Какие ваши годы)))

0  0
27.06.2018 08:26
Гость

Ага, попробуй прокормить такую!

0  0
27.06.2018 08:30
- гость -

а жмотам законодательно запретить иметь женщин

0  0
27.06.2018 08:34
- гость -

08.26 Она сама Вас прокормит)))

0  0
27.06.2018 08:44
- гость -

ВСЕМ законодательно запретить иметь ЖИРНЫХ женщин. пусть не иметые живут

0  0
27.06.2018 08:49
- гость -

пусть имеют жирных мужиков

0  0
27.06.2018 09:01
- гость -

Какая прелесть.

0  0
27.06.2018 09:14
Грантштейн

Как хотите, но это антисексуально.
Учтите, что фотографии еще и отфотошоплены, то есть реальность гораздо хуже отретушированных фото.
Конечно, есть разные люди, и может быть кому то и нравятся толстые. Но это выглядит как вместо Мерседеса S класса желать фуру.

Мужчина знакомит своих друзей с женщиной. Женщина серьезных габаритов: очень толстая и и низкого роста.
- Познакомьтесь! Это моя жена! - и, видя замешательство друзей, добавляет: - Где брошка, там перед!

0  0
27.06.2018 09:23
- гость -

09.14 ... Может быть кому то и нравятся толстые... Наверное нравятся, раз тебя с твоим пузом выбрали... Ну типа фуру.. , и замешательство друзей по боку

0  0
27.06.2018 09:24
- гость -

Да вы о чем вообще? Что на 3, 4 и 5 фотографиях некрасивые девушки и что они толстые? Не смешите.

0  0
27.06.2018 09:26
- гость -

только глупец спорит с мнением другого человека
каждый высказал свое мнение
идите дальше

0  0
27.06.2018 09:27
Алекс

Лет через 10 живот и другое место на букву Ж повиснут, если эти "прекрасные" женщины не прекратят жрать и не возьмутся за себя. Кто на такую будет смотреть? Нормальный мужик точно не будет.
ЗЫ: гостье 27.06.2018 08:22, защищающей жирных лентяек, мальчиком я был очень давно.

0  0
27.06.2018 09:27
Пацифист

первое, что пришло на ум: они же жирные.... Разве это должно приходить на ум при виде молодой девушки в купальнике? Хотя конечно, на вкус и цвет, товарищей нет.

0  0
27.06.2018 09:29
Грантштейн

27.06.2018 09:23
- гость -
Тётя, а с чего вы взяли такое мнение обо мне?
Почему вместо обсуждения мнения вы переходите на личности?

0  0
27.06.2018 09:31
Грантштейн

27.06.2018 09:24
- гость -
Их вес при их росте отличаются от стандартов процентов на 50%.
Рост минус 100 = стандарт для мужчин.
Рост минус 110 = стандарт для женщин.

0  0
27.06.2018 09:36
- гость -

09.29 Это факт!)

0  0
27.06.2018 09:37
Трутень

Большинство женщин, страдающих ожирением, далеко не так выглядят как на этих фото. Не обманывайте себя, жир и целлюлит мало кому нравится, а чаще всего вызывают отвращения. Вот почему на вас засматриваются, а не потому что вы себе придумали.

0  0
27.06.2018 09:38
- гость -

09.27 Вам 70-80?????))) А жизнь учит))) Однажды влюбитесь и снесет Вам голову такая красотка))) Никогда не говори никогда)))))))))

0  0
27.06.2018 09:39
Грантштейн

27.06.2018 09:36
- гость -
Тётя, идите лесом, бред несёте.

0  0
27.06.2018 09:40
Грантштейн

27.06.2018 09:38
- гость -
Такой бегемот только и может, что голову "снести".

0  0
27.06.2018 09:41
- гость -


27.06.2018 09:37
Трутень


я не засматриваюсь на ЖИРНЫХ баб, а по возможности стараюсь перейти на другую сторону дороги что бы не видеть. если нет возможности, то отстаю от толстой задницы на значительное расстояние.

0  0
27.06.2018 09:41
- гость -

зато они живут в шоколаде а вы скелеты дальше беситесь и гремите костями

0  0
27.06.2018 09:42
- гость -


27.06.2018 09:41
- гость -

Мадам. Не раскачивайте меня. А то меня стошнит.

0  0
27.06.2018 09:45
- гость -

09.36 Так хочется хотя бы здесь инкогнито быть красавчиком с кубиками на животе и критиковать себе подобных. У других в глазу соринку заметит, а у себя бревна не видит...

0  0
27.06.2018 09:49
- гость -

09.45 было для Грантштейна

0  0
27.06.2018 09:58
- гость -

да не, реально, что на 3 фотке некрасивая женщина, брюнетка которая? да у нее даже живота нет, чем не могут похвастаться многие худенькие барышни, ничего не висит!

0  0
27.06.2018 09:58
Грантштейн

27.06.2018 09:45
- гость -
Тётя, меня очень "опечалило", что вы не считаете меня "кросаффчегом"
Только меня терзают смутные сомнения - если бы вы, тётя, были в нормальных пропорциях, то явно бы не вписывались за жирух.

0  0
27.06.2018 09:58
- гость -

А на 4 фотке, какая брюнетка шикарная!

0  0
27.06.2018 09:59
Грантштейн

27.06.2018 09:58
- гость -
Слонов видели? У них ноги даже похудее будут.

0  0
27.06.2018 10:00
- гость -


27.06.2018 09:58
- гость -


вам знакомо название программы "Photoshop"?

0  0
27.06.2018 10:01
- гость -

Да и на 8 фотографии блондинка просто огонь, такая талия при таких бедрах

0  0
27.06.2018 10:03
Я

27.06.2018 08:22
- гость -
Женщины то они может быть и хорошие, кто же спорит. тут речь о том-с каких пор -полнота а иногда и ЖИРНОТА стала нормой?
Так говорят только чересчур упитанные девочки воспитанные мамами и папами в стили- Ты у меня самая умная и красивая -на ещё съешь пирожок.

Люди, вы очнитесь. Во все времена, девушка с осиной талией была эталоном. Мамы и Папы должны поддерживать здоровый образ жизни и естественную красоту. Если надо- то гонять свое чадо по тренажерам и по грядкам и ограничивать в жратве лишней.
А то вырастает потом такая прелесть в 18 лет под 90 кг и считает себя принцессой, которой все должны.

0  0
27.06.2018 10:03
- гость -

09.58 я, так же, как и Вы, в отличной форме)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

0  0
27.06.2018 10:07
- гость -

с каких пор -полнота а иногда и ЖИРНОТА стала нормой?

да половина женщин таких, обычные формы, и всегда они были, мне интересно, когда это худоба стала нормой, или все с моделями прям встречаются)

0  0
27.06.2018 10:08
Грантштейн

27.06.2018 10:03
- гость -
Слава те Хосспади, а то я так переживал, так переживал, что аж бутерброд не полез в рот.

0  0
27.06.2018 10:11
- гость -

Для 10.03 от 08.22: Живу тренировками - всё у меня в порядке. Сказала то, что хотела сказать, а не то, что Вы умудрились найти между строк)))) Смеюсь)))) Завелись)))) 10.07 в точку!!!)))

0  0
27.06.2018 10:11
гостья

да ладно вам, люди все разные, а модельной внешности единицы, остальным что, застрелится?

0  0
27.06.2018 10:13
- гость -

остальным что, застрелится?

зачем? спрятаться в погребах и на кухнях

0  0
27.06.2018 10:14
- гость -

у местных мачо все жены, сестры, матери слонопотамы
пожалейте их видите как им трудно

0  0
27.06.2018 10:14
Грантштейн

27.06.2018 10:07
- гость -
Так и встречаются не с моделями почему?
Потому что у любой мало-мальски привлекательной девушки сразу возникает виш-лист на страниц 40, который многие мужички не могут и близко осилить. Вот и соглашаются на менее привлекательные, но более "покладистые" варианты, которые осознают, что некрасивы, но согласны и на менее упакованного самца.
Причем, что интересно, те девушки, что считают себя прямо топовыми, согласятся на любого вида мужика, способного оплатить их райдер.
Это не мои измышления, это горькая правда жизни. Мне не 20 лет, чтобы обманываться, я пожил, и многого насмотрелся.

0  0
27.06.2018 10:31
- гость -

10.14 т.е. топовых не тянешь?) Не всегда женщины "покладисты" от неуверенности. Может они просто уважают себя и не предъявляют виш-лист. А уважающий себя мужчина, пусть даже менее упакованный, постарается реализовать хотя бы часть ее непредъявленных желаний. И ты, Грантштейн, это знаешь!!!! Как никто другой

0  0
27.06.2018 10:32
- гость -

С днем молодежи тебя, Грантштейнушка!

0  0
27.06.2018 10:48
Отчаянная


27.06.2018 10:07

- гость -

да половина женщин таких, обычные формы, и всегда они были, мне интересно, когда это худоба стала нормой, или все с моделями прям встречаются)

Не худоба, а стройность. И норма это индивидуальное соотношение роста и веса. И все, что выходит за рамки, в первую очередь отражается на здоровье.

0  0
27.06.2018 10:59
Грантштейн

27.06.2018 10:31
- гость -
Мне просто интересно, а почему вы конкретно ко мне обращаетесь?)
Я здесь не мемуары из личной жизни рассказываю, а рассуждаю об общих тенденциях.
Разве я какую то неправду сказал? У меня за свою жизнь был разный опыт общения. Много разных людей видел, поэтому, считаю, имею право на некие обобщения.

27.06.2018 10:32
- гость -
Это уже не мой праздник)

0  0
27.06.2018 11:01
- гость -

Купальники есть красивые

0  0
27.06.2018 11:03
- гость -

10.59 ответила здесь каждому, кому захотелось ответить. И все-таки с праздником!

0  0
27.06.2018 11:08
Я

Для народа, который НЕДОПОНЯЛ смысл моих слов.

Я не говорю что жирнота и полнота это плохо, а осиная талия это лучший вариант.

Я о том что сейчас выросло целое поколение 15-18 летних девочек с весом от 90 кг и выше. Одевают на себя обтягивающие джинсы и топики и ходят как вупсень и пупсень и не парятся. Потому что мамы и бабушки им твердили-ты самая лучшая, ты не толстая, у тебя кость широкая и т.п . И знаете- они не парятся.
Вот это я считаю отклонением нормой. А так то да- не всем повезло, кому то наоборот пышечки нравятся. Это дело каждого.

0  0
27.06.2018 11:11
- гость -

Мужчины заходящие на амик все время говорят о сексуальности худышек и неприятии толстушек. А я то наивно полагала, что все таки чувства должны быть решающими в этом вопросе....
животный секс, больше вас похоже ничего не привлекает...

0  0
27.06.2018 11:20
Грантштейн

27.06.2018 11:11
- гость -
Мужчины любят глазами, а женщины ушами)

0  0
27.06.2018 11:31
- гость -

да, да , в сумраке включают освещение поярче и глазами ее, глазами

0  0
27.06.2018 11:39
Грантштейн

27.06.2018 11:31
- гость -
Зачем так буквально воспринимать?
Приведенная выше фраза, это цитата Сари Габор, она же Жа-Жа — американская актриса и светская дама венгерского происхождения (Википедия).
Это расхожее утверждение, говорящее о том, что мужчинам в первую очередь важна внешность женщины.

Я все это написал для вас потому, что вы, видимо, не догнали мысль.

0  0
27.06.2018 11:47
- гость -

27.06.2018 11:39
Грантштейн

я догоняю больше чем вы думаете, а это ирония с моей стороны...
мужчины рассуждающие подобно вам, обычно очень ценят себя, иногда излишне...

0  0
27.06.2018 11:53
Грантштейн

27.06.2018 11:47
- гость -
Оооочень "тонкая" ирония.
Вы наверное думаете, что щедро интеллектуально одарены?)

0  0
27.06.2018 12:06
- гость -

защитницы целлюляшек, вы меня конечно извините, но как с такими секс иметь? к ним же до дырочки со среднестатистическим размером не добраться. только при условии, что ноги две лошади в разные стороны растянули.

0  0
27.06.2018 12:41
Я

27.06.2018 11:11
- гость -
А я то наивно полагала, что все таки чувства должны быть решающими в этом вопросе....
животный секс, больше вас похоже ничего не привлекает...

Вот уж вы правда наивная. Или мы наивные- а оказываются есть такие которые сразу дают, без разговора и на лбу у неё написано-я даю всем, просто так.
Вы думаете мужики совсем не смотрят на того кого они хотят!?
Кстате это и к худышкам относится. Это касается любых отношений- любые отношения начинаются с визуального образа. (многие кстате этим коварно пользуются, нанося кг косметики) . Просто Худенькая больше располагает к себе!

0  0
27.06.2018 12:48
- гость -

27.06.2018 12:41
Я
вы были так любезны изложить здесь азбуку и точку зрения большинства.
в любом правиле есть исключения

0  0
27.06.2018 13:20
- гость -

27.06.2018 11:53
Грантштейн
Оооочень "тонкая" ирония.
Вы наверное думаете, что щедро интеллектуально одарены?)

на много тоньше, вашего "вертел я таких теть...."
да одареностей у меня много, но это не главное мое достоинство

0  0
27.06.2018 13:40
Евгения

13.20: Все на барьбу с бисграматностью!!!!! Увидел статус у девушки: "зафтра экзамин по рускаму! Думаю сдаду!" Конечно сдадет!))) Ну, ничего, 13.20, на ашипках учемся!!!)))) Отличная демонстрация достоинств)))

0  0
27.06.2018 13:49
- гость -

27.06.2018 13:40
Евгения

буратино ваше второе я?

0  0
27.06.2018 13:50
- гость -

27.06.2018 13:40
Евгения
Увидел статус

гермафродит?

0  0
27.06.2018 14:04
- гость -

13.40
Скушайте шоколадку, а то от язвительности язык прикусите и отравитесь собственным ядом

0  0
27.06.2018 14:06
Грантштейн

27.06.2018 13:20
- гость -
А Евгения совершенно справедливо обратила внимание на вашу безграмотность.
Очевидно, образованность не входит в перечень ваших достоинств.

0  0
27.06.2018 14:27
- гость -

Гранштейну

В чужом глазу я вижу сук, когда в своем бревна не видно
Писатель будИте, вместо будЕте

0  0
27.06.2018 14:29
- гость -

Либо вчера роль безграмотного Гранштейна исполнял кто то другой??

0  0
27.06.2018 14:43
Евгения

14.27, 14.29: Это Гранштейн вчера так написал, а ГранТштейн ниче так, интеллект на высоте

0  0
27.06.2018 14:51
Грантштейн

27.06.2018 14:27
- гость -
Тёть, а тёть, а я чем обязан вашему вниманию к персоне Грантштейна переклонных годов?

Кстати, вы бы себя впредь хоть как-то обозначали, например: "Та самая Тётя", или "Имею много достоинств".

0  0
27.06.2018 15:05
- гость -

тут каждый второй под именем "Грантштейн" пишет

0  0
27.06.2018 15:09
- гость -

Мне кажется, что среди комментаторов почти все геи, потому что им не нравятся любые женщины, что с пляжа Смертина стройные девушки, что эти полные(((( грустно

0  0
27.06.2018 15:28
гость

Ужас, даже до конца не досмотрел. Я не спорю, что их всех можно, но худые красивей

0  0
27.06.2018 15:47
- гость -

Девушек на барнаульском пляже и моделей plus-size также на пляжах рассмотрели, обсудили и чуть не передрались)))) Amic, организуйте, пожалуйста, статью о мужчинах на пляжах (можно барнаульских) любых sizов и чтоб с фотографиями )))))))

0  0
27.06.2018 16:04
Грантштейн

27.06.2018 15:47
- гость -
А давайте вы вашу фотографию выложите здесь, в фотогалерее АМИКа, а мы ее обсудим.

0  0
27.06.2018 16:10
- гость -

Amic, организуйте, пожалуйста, статью о мужчинах на пляжах
они не пойдут на это ни-ко-г-да

0  0
27.06.2018 16:15
- гость -

16.04 А мою фотографию Вы лично уже обсуждали

0  0
27.06.2018 16:17
- гость -

всеми нашими фото вся галерея заваленна, вы уже там были, вам все понравилось а вот в обратку чтото местные МАЧО ни один не рискнул

0  0
27.06.2018 16:19
- гость -

16:15 а можно пруф?

0  0
27.06.2018 16:23
- гость -

Покажу фото Грантштейна. Дорого. Для всех.

0  0
27.06.2018 16:24
- гость -

16.19 здесь не можно

0  0
27.06.2018 16:26
- гость -

Покажу фото Грантштейна. Дорого. Для всех.
опять? и мимо(

0  0
27.06.2018 16:29
- гость -

Гостю 16.23 он обидится. Здесь то образ умного и красивого...... А по факту вместо кубиков шарик....

0  0
27.06.2018 16:30
- гость -

возможно ему есть чего бояться иначе он бы сам уже все все показал

0  0
27.06.2018 16:30
- гость -

Здесь то образ умного и красивого ой не... вообще ни разу

0  0
27.06.2018 16:36
- гость -

16:30
Возможно он стесняется. Или известная в городе личность.

0  0
27.06.2018 16:37
- гость -

ссыкло за грязный язык не хочет отвечать

0  0
27.06.2018 16:40
- гость -

Ну так и вы свой чистый язык обозначьте. А то быть может ваш ещё грязнее.

0  0
27.06.2018 16:48
- гость -

нас уже обсуждали и не раз а он забился в щель и помалкивает

0  0
27.06.2018 16:52
- гость -

Дайте пруф на обсуждение. Представтесь хотя бы. Чтобы был якорь для поиска обсуждения. А то сплошные слова ничем не подтвержденные.

0  0
28.06.2018 01:38
Гость - Грантштейну

Похоже, что к вам неравнодушна мадам габаритами 150см Х150 см ))) Анекдот, кстати, классный про толстух .. Анечка или как там она себя еще нарекает, а фото с речного вокзала - помесь свиноматки с коровой на прогулке за ручку с "жентльменом", у которого то ли от старости, то ли от страсти к толстухам, песок на ходу сыплется.

0  0
28.06.2018 14:37
Kovagenn Kostin_google

Обожаю пышечек! ....а воблам сушеным (и любителям трахать скрипучие мослы) молчать! ФУУУУ !!!!!

2  0
28.06.2018 15:53
- гость -

14.37 Ты мой герой

0  0
29.06.2018 01:25
- гость -

Неприятно смотреть сейчас,а через года 3 -4 тем более, вонять будет от них,как от...
Короче,красоты нет никакой,одно обжорство фастфудом и плохая наследственность.
Тренд-"Большая ПОПА (жопа)" вообще какое-то сказочное .....!

0  0
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08:06
Пять компаний получат гарантии Алтайского фонда МСП для льготного кредитования 0
07:50
Элитную квартиру с дубовым паркетом продают в бору в Барнауле за 21 млн рублей 0
07:34
Здесь рождается легенда: производство минеральной воды "Карачинская" 0
07:19
Что такое День поля, где и когда он пройдет 0
07:03
Аграрные достижения Алтайского края в 2018 году в инфографике 0
06:44
Худоба — давно не тренд: яркие модели plus-size на пляжах 97
06:23
Не дай себе засохнуть: чего нельзя делать 13 июня, на Зеленые святки 0
06:01
Грозы, град и 30-градусная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 13 июня 0
23:01
Губернатор Вологодчины попробовал самый большой в России бутерброд с маслом 0
22:39
Дочь Пескова выступила в поддержку Голунова: "Виновные должны быть наказаны!" 7
21:59
Странные сообщения были удалены из аккаунта Медведева в Twitter 2
20:59
Вознаграждение в размере 800 000 рублей объявили за кота Алибасова 2
19:43
Грузовик со 133 миллионами пчел перевернулся в США 0
19:32
Несовершеннолетний житель Барнаула может получить до 20 лет за закладки 3
18:48
От +12 до +30: погода в Алтайском крае на 13 июня 0
18:40
Дневник АТР: Борис Грачевский рассказал о жестком юморе современного "Ералаша" 0
18:34
Путин призвал россиян делать все для развития и процветания страны 5
17:32
Задержания на акции в поддержку Голунова: одного ударили головой об столб 10
17:01
Виктор Томенко и Ирина Роднина вручили паспорта юным гражданам России 2
16:48
Россиян предложили штрафовать на 1 млн руб. за иностранный спутниковый интернет 13
16:01
Жительница Бийска матом кричала на полного мальчика из-за велосипеда 9
15:39
Качели и горку установили в колонии строгого режима на Камчатке 0
15:08
Житель Барнаула получил 3 года условно за угрозу расстрела школы 1
14:38
Вулкан Ключевской в День России выбросил пятикилометровый столб пепла 1
14:18
Житель Новосибирска "подкинул" взятку сотрудникам ГИБДД на Алтае 3
13:59
МЧС рассказало, как искупаться и не утонуть 1
13:36
"Следите за карманами": что делать, если вам подбросили наркотики 11
13:01
"Здоровья и процветания": Виктор Томенко поздравил жителей Алтая с Днем России 2
12:47
Ургант пошутил об освобождении журналиста Голунова 0
12:05
Двое выпускников на Алтае получили максимальный балл за ЕГЭ по математике 3
11:34
Силуанов объяснил наращивание золота в резервах России 1
11:05
Двое жителей Рубцовска похитили из киоска 50 пачек сигарет и семь пачек семечек 0
10:54
Средний размер микрозайма снизился на 4% и составил 12 тысяч рублей 2
10:45
Змеиная месть: почему наши предки боялись ходить в лес и спать днем 12 июня 2
10:41
Лидер Rammstein сломал фанату челюсть после просьбы сделать селфи 3
09:50
Ирина Роднина рассказала, на сколько килограммов тянут ее золотые медали 17
09:48
Салют, концерты и ретроавто: как в Барнауле отпразднуют День России 7
09:34
Дельфин-мутант с "трезубом" на хвосте замечен у берегов Крыма 1
09:01
Первая партия "Удавов" поступила на вооружение российской армии 4
08:42
Сборная России в тяжелом матче одолела команду Кипра в отборе на ЧЕ-2020 2
08:27
Назван средний возраст вступления в брак в России 0
07:50
1,5 тысячи человек посетили квест-комнату "Сталинградская битва" на Алтае 1
07:34
Территории горбольниц №11 и №12 хотят благоустроить в Барнауле за 60 млн рублей 4
07:19
Какой праздник мы отмечаем 12 июня 11
07:03
Коттедж с бассейном в цоколе и зимним садом продают в Барнауле за 33,9 млн руб. 22
06:48
Спорт, туризм, дружба: зачем в регионе проводят фестиваль "Большой Алтай" 1
06:32
Красотка с приставкой супер: фото неземной Адрианы Лимы 6
06:17
31-градусная жара и грозы: какая погода будет в Алтайском крае на День России 0
06:01
Бизнесмен за 10 тысяч рублей: какой готовый бизнес можно купить в Барнауле 4
05:05
Сын Бари Алибасова: отца могли отравить 4

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