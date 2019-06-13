Фото из открытых источников
Тезис о том, что пляжный сезон — это время срочного похудения, уже давно не вписывается в мировые тренды. На поверку оказывается, что фигуристые представительницы прекрасного пола могут дать фору моделям классического образца.
Сегодня красотки plus-size, работающие в мире большой моды, уверенно это доказывают.
Комментарии
жирдяйки. блюээээээ.......
Можно иметь 45 кг веса и висящий живот и целлюлит, а можно 70 и всё при всём. Если конечно это всё не силикон. Есть русское слово "дородная", означает женщина, созданная для родов. и это далеко не 45 кг и не 80-90 см в бёдрах.
Такие молодые и такие жирные. Позорище. Статья для желающих тешить свою лень и обжорство. Стройные замечательно рожают, не слушайте жирдяек.
Я б не стал.
и только мужики жирдяи с пивным животом чувствуют себя королями в этой жизни
Алтайские мачи в тренде!
Правда с зряплатой в 15 тыс только Машку с колхозу можно.
Но гонору больше чем в шляхте
лампушные няшки
Красивые женщины! Мужчины, знающие толк в женщинах, никогда не оставили бы такие комменты (07.00, 07.28, 07.39). У вас всё впереди, мальчики) Какие ваши годы)))
Ага, попробуй прокормить такую!
а жмотам законодательно запретить иметь женщин
08.26 Она сама Вас прокормит)))
ВСЕМ законодательно запретить иметь ЖИРНЫХ женщин. пусть не иметые живут
пусть имеют жирных мужиков
Какая прелесть.
Как хотите, но это антисексуально.
Учтите, что фотографии еще и отфотошоплены, то есть реальность гораздо хуже отретушированных фото.
Конечно, есть разные люди, и может быть кому то и нравятся толстые. Но это выглядит как вместо Мерседеса S класса желать фуру.
Мужчина знакомит своих друзей с женщиной. Женщина серьезных габаритов: очень толстая и и низкого роста.
- Познакомьтесь! Это моя жена! - и, видя замешательство друзей, добавляет: - Где брошка, там перед!
09.14 ... Может быть кому то и нравятся толстые... Наверное нравятся, раз тебя с твоим пузом выбрали... Ну типа фуру.. , и замешательство друзей по боку
Да вы о чем вообще? Что на 3, 4 и 5 фотографиях некрасивые девушки и что они толстые? Не смешите.
только глупец спорит с мнением другого человека
каждый высказал свое мнение
идите дальше
Лет через 10 живот и другое место на букву Ж повиснут, если эти "прекрасные" женщины не прекратят жрать и не возьмутся за себя. Кто на такую будет смотреть? Нормальный мужик точно не будет.
ЗЫ: гостье 27.06.2018 08:22, защищающей жирных лентяек, мальчиком я был очень давно.
первое, что пришло на ум: они же жирные.... Разве это должно приходить на ум при виде молодой девушки в купальнике? Хотя конечно, на вкус и цвет, товарищей нет.
27.06.2018 09:23
- гость -
Тётя, а с чего вы взяли такое мнение обо мне?
Почему вместо обсуждения мнения вы переходите на личности?
27.06.2018 09:24
- гость -
Их вес при их росте отличаются от стандартов процентов на 50%.
Рост минус 100 = стандарт для мужчин.
Рост минус 110 = стандарт для женщин.
09.29 Это факт!)
Большинство женщин, страдающих ожирением, далеко не так выглядят как на этих фото. Не обманывайте себя, жир и целлюлит мало кому нравится, а чаще всего вызывают отвращения. Вот почему на вас засматриваются, а не потому что вы себе придумали.
09.27 Вам 70-80?????))) А жизнь учит))) Однажды влюбитесь и снесет Вам голову такая красотка))) Никогда не говори никогда)))))))))
27.06.2018 09:36
- гость -
Тётя, идите лесом, бред несёте.
27.06.2018 09:38
- гость -
Такой бегемот только и может, что голову "снести".
27.06.2018 09:37
Трутень
я не засматриваюсь на ЖИРНЫХ баб, а по возможности стараюсь перейти на другую сторону дороги что бы не видеть. если нет возможности, то отстаю от толстой задницы на значительное расстояние.
зато они живут в шоколаде а вы скелеты дальше беситесь и гремите костями
27.06.2018 09:41
- гость -
Мадам. Не раскачивайте меня. А то меня стошнит.
09.36 Так хочется хотя бы здесь инкогнито быть красавчиком с кубиками на животе и критиковать себе подобных. У других в глазу соринку заметит, а у себя бревна не видит...
09.45 было для Грантштейна
да не, реально, что на 3 фотке некрасивая женщина, брюнетка которая? да у нее даже живота нет, чем не могут похвастаться многие худенькие барышни, ничего не висит!
27.06.2018 09:45
- гость -
Тётя, меня очень "опечалило", что вы не считаете меня "кросаффчегом"
Только меня терзают смутные сомнения - если бы вы, тётя, были в нормальных пропорциях, то явно бы не вписывались за жирух.
А на 4 фотке, какая брюнетка шикарная!
27.06.2018 09:58
- гость -
Слонов видели? У них ноги даже похудее будут.
27.06.2018 09:58
- гость -
вам знакомо название программы "Photoshop"?
Да и на 8 фотографии блондинка просто огонь, такая талия при таких бедрах
27.06.2018 08:22
- гость -
Женщины то они может быть и хорошие, кто же спорит. тут речь о том-с каких пор -полнота а иногда и ЖИРНОТА стала нормой?
Так говорят только чересчур упитанные девочки воспитанные мамами и папами в стили- Ты у меня самая умная и красивая -на ещё съешь пирожок.
Люди, вы очнитесь. Во все времена, девушка с осиной талией была эталоном. Мамы и Папы должны поддерживать здоровый образ жизни и естественную красоту. Если надо- то гонять свое чадо по тренажерам и по грядкам и ограничивать в жратве лишней.
А то вырастает потом такая прелесть в 18 лет под 90 кг и считает себя принцессой, которой все должны.
09.58 я, так же, как и Вы, в отличной форме)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
с каких пор -полнота а иногда и ЖИРНОТА стала нормой?
да половина женщин таких, обычные формы, и всегда они были, мне интересно, когда это худоба стала нормой, или все с моделями прям встречаются)
27.06.2018 10:03
- гость -
Слава те Хосспади, а то я так переживал, так переживал, что аж бутерброд не полез в рот.
Для 10.03 от 08.22: Живу тренировками - всё у меня в порядке. Сказала то, что хотела сказать, а не то, что Вы умудрились найти между строк)))) Смеюсь)))) Завелись)))) 10.07 в точку!!!)))
да ладно вам, люди все разные, а модельной внешности единицы, остальным что, застрелится?
остальным что, застрелится?
зачем? спрятаться в погребах и на кухнях
у местных мачо все жены, сестры, матери слонопотамы
пожалейте их видите как им трудно
27.06.2018 10:07
- гость -
Так и встречаются не с моделями почему?
Потому что у любой мало-мальски привлекательной девушки сразу возникает виш-лист на страниц 40, который многие мужички не могут и близко осилить. Вот и соглашаются на менее привлекательные, но более "покладистые" варианты, которые осознают, что некрасивы, но согласны и на менее упакованного самца.
Причем, что интересно, те девушки, что считают себя прямо топовыми, согласятся на любого вида мужика, способного оплатить их райдер.
Это не мои измышления, это горькая правда жизни. Мне не 20 лет, чтобы обманываться, я пожил, и многого насмотрелся.
10.14 т.е. топовых не тянешь?) Не всегда женщины "покладисты" от неуверенности. Может они просто уважают себя и не предъявляют виш-лист. А уважающий себя мужчина, пусть даже менее упакованный, постарается реализовать хотя бы часть ее непредъявленных желаний. И ты, Грантштейн, это знаешь!!!! Как никто другой
С днем молодежи тебя, Грантштейнушка!
27.06.2018 10:07
- гость -
да половина женщин таких, обычные формы, и всегда они были, мне интересно, когда это худоба стала нормой, или все с моделями прям встречаются)
Не худоба, а стройность. И норма это индивидуальное соотношение роста и веса. И все, что выходит за рамки, в первую очередь отражается на здоровье.
27.06.2018 10:31
- гость -
Мне просто интересно, а почему вы конкретно ко мне обращаетесь?)
Я здесь не мемуары из личной жизни рассказываю, а рассуждаю об общих тенденциях.
Разве я какую то неправду сказал? У меня за свою жизнь был разный опыт общения. Много разных людей видел, поэтому, считаю, имею право на некие обобщения.
27.06.2018 10:32
- гость -
Это уже не мой праздник)
Купальники есть красивые
10.59 ответила здесь каждому, кому захотелось ответить. И все-таки с праздником!
Для народа, который НЕДОПОНЯЛ смысл моих слов.
Я не говорю что жирнота и полнота это плохо, а осиная талия это лучший вариант.
Я о том что сейчас выросло целое поколение 15-18 летних девочек с весом от 90 кг и выше. Одевают на себя обтягивающие джинсы и топики и ходят как вупсень и пупсень и не парятся. Потому что мамы и бабушки им твердили-ты самая лучшая, ты не толстая, у тебя кость широкая и т.п . И знаете- они не парятся.
Вот это я считаю отклонением нормой. А так то да- не всем повезло, кому то наоборот пышечки нравятся. Это дело каждого.
Мужчины заходящие на амик все время говорят о сексуальности худышек и неприятии толстушек. А я то наивно полагала, что все таки чувства должны быть решающими в этом вопросе....
животный секс, больше вас похоже ничего не привлекает...
27.06.2018 11:11
- гость -
Мужчины любят глазами, а женщины ушами)
да, да , в сумраке включают освещение поярче и глазами ее, глазами
27.06.2018 11:31
- гость -
Зачем так буквально воспринимать?
Приведенная выше фраза, это цитата Сари Габор, она же Жа-Жа — американская актриса и светская дама венгерского происхождения (Википедия).
Это расхожее утверждение, говорящее о том, что мужчинам в первую очередь важна внешность женщины.
Я все это написал для вас потому, что вы, видимо, не догнали мысль.
27.06.2018 11:39
Грантштейн
я догоняю больше чем вы думаете, а это ирония с моей стороны...
мужчины рассуждающие подобно вам, обычно очень ценят себя, иногда излишне...
27.06.2018 11:47
- гость -
Оооочень "тонкая" ирония.
Вы наверное думаете, что щедро интеллектуально одарены?)
защитницы целлюляшек, вы меня конечно извините, но как с такими секс иметь? к ним же до дырочки со среднестатистическим размером не добраться. только при условии, что ноги две лошади в разные стороны растянули.
27.06.2018 11:11
- гость -
А я то наивно полагала, что все таки чувства должны быть решающими в этом вопросе....
животный секс, больше вас похоже ничего не привлекает...
Вот уж вы правда наивная. Или мы наивные- а оказываются есть такие которые сразу дают, без разговора и на лбу у неё написано-я даю всем, просто так.
Вы думаете мужики совсем не смотрят на того кого они хотят!?
Кстате это и к худышкам относится. Это касается любых отношений- любые отношения начинаются с визуального образа. (многие кстате этим коварно пользуются, нанося кг косметики) . Просто Худенькая больше располагает к себе!
27.06.2018 12:41
Я
вы были так любезны изложить здесь азбуку и точку зрения большинства.
в любом правиле есть исключения
27.06.2018 11:53
Грантштейн
Оооочень "тонкая" ирония.
Вы наверное думаете, что щедро интеллектуально одарены?)
на много тоньше, вашего "вертел я таких теть...."
да одареностей у меня много, но это не главное мое достоинство
13.20: Все на барьбу с бисграматностью!!!!! Увидел статус у девушки: "зафтра экзамин по рускаму! Думаю сдаду!" Конечно сдадет!))) Ну, ничего, 13.20, на ашипках учемся!!!)))) Отличная демонстрация достоинств)))
27.06.2018 13:40
Евгения
буратино ваше второе я?
27.06.2018 13:40
Евгения
Увидел статус
гермафродит?
13.40
Скушайте шоколадку, а то от язвительности язык прикусите и отравитесь собственным ядом
27.06.2018 13:20
- гость -
А Евгения совершенно справедливо обратила внимание на вашу безграмотность.
Очевидно, образованность не входит в перечень ваших достоинств.
Гранштейну
В чужом глазу я вижу сук, когда в своем бревна не видно
Писатель будИте, вместо будЕте
Либо вчера роль безграмотного Гранштейна исполнял кто то другой??
14.27, 14.29: Это Гранштейн вчера так написал, а ГранТштейн ниче так, интеллект на высоте
27.06.2018 14:27
- гость -
Тёть, а тёть, а я чем обязан вашему вниманию к персоне Грантштейна переклонных годов?
Кстати, вы бы себя впредь хоть как-то обозначали, например: "Та самая Тётя", или "Имею много достоинств".
тут каждый второй под именем "Грантштейн" пишет
Мне кажется, что среди комментаторов почти все геи, потому что им не нравятся любые женщины, что с пляжа Смертина стройные девушки, что эти полные(((( грустно
Ужас, даже до конца не досмотрел. Я не спорю, что их всех можно, но худые красивей
Девушек на барнаульском пляже и моделей plus-size также на пляжах рассмотрели, обсудили и чуть не передрались)))) Amic, организуйте, пожалуйста, статью о мужчинах на пляжах (можно барнаульских) любых sizов и чтоб с фотографиями )))))))
27.06.2018 15:47
- гость -
А давайте вы вашу фотографию выложите здесь, в фотогалерее АМИКа, а мы ее обсудим.
Amic, организуйте, пожалуйста, статью о мужчинах на пляжах
они не пойдут на это ни-ко-г-да
16.04 А мою фотографию Вы лично уже обсуждали
всеми нашими фото вся галерея заваленна, вы уже там были, вам все понравилось а вот в обратку чтото местные МАЧО ни один не рискнул
16:15 а можно пруф?
Покажу фото Грантштейна. Дорого. Для всех.
16.19 здесь не можно
Покажу фото Грантштейна. Дорого. Для всех.
опять? и мимо(
Гостю 16.23 он обидится. Здесь то образ умного и красивого...... А по факту вместо кубиков шарик....
возможно ему есть чего бояться иначе он бы сам уже все все показал
Здесь то образ умного и красивого ой не... вообще ни разу
16:30
Возможно он стесняется. Или известная в городе личность.
ссыкло за грязный язык не хочет отвечать
Ну так и вы свой чистый язык обозначьте. А то быть может ваш ещё грязнее.
нас уже обсуждали и не раз а он забился в щель и помалкивает
Дайте пруф на обсуждение. Представтесь хотя бы. Чтобы был якорь для поиска обсуждения. А то сплошные слова ничем не подтвержденные.
Похоже, что к вам неравнодушна мадам габаритами 150см Х150 см ))) Анекдот, кстати, классный про толстух .. Анечка или как там она себя еще нарекает, а фото с речного вокзала - помесь свиноматки с коровой на прогулке за ручку с "жентльменом", у которого то ли от старости, то ли от страсти к толстухам, песок на ходу сыплется.
Обожаю пышечек! ....а воблам сушеным (и любителям трахать скрипучие мослы) молчать! ФУУУУ !!!!!
14.37 Ты мой герой
Неприятно смотреть сейчас,а через года 3 -4 тем более, вонять будет от них,как от...
Короче,красоты нет никакой,одно обжорство фастфудом и плохая наследственность.
Тренд-"Большая ПОПА (жопа)" вообще какое-то сказочное .....!