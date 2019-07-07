Фотограф ужаснулась поведением туристов на Каракольских озерах

Фотограф из Республики Алтай Светлана Казина в своем Instagram раскритиковала поведение туристов на Каракольских озерах.

По ее словам, усилиями некультурных людей безумно красивое место теряет свое очарование.

"Удручает вид тропы, не смотря на то, что это всего лишь начало туристического сезона. Что же будет дальше?! Туалетная бумага, влажные салфетки, прокладки, сорванные и выброшенные редкие цветы", – написала Казина.

Свои слова она подтвердила видеорядом, на котором показала вырезанный каким-то шутником на вековом дереве смайлик, различные отходы, а также сорванные и брошенные цветы.

Она призвала своих подписчиков беречь природу, напомнив, что фотографироваться с цветами можно и не срывая их.