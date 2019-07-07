Воскресенье, 7 Июль, 14:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,58
€ 71,66
Обь
309см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

Фотограф ужаснулась поведением туристов на Каракольских озерах

, ИА "Амител"
Светлана Казина пожаловалась на мусор и "узоры" на деревьях
Вырезанный каким-то шутником на вековом дереве смайлик разгневал Казину / Фото: instagram.com/svetlana_kazina_altai/

Вырезанный каким-то шутником на вековом дереве смайлик разгневал Казину / Фото: instagram.com/svetlana_kazina_altai/

Фотограф из Республики Алтай Светлана Казина в своем Instagram раскритиковала поведение туристов на Каракольских озерах.

По ее словам, усилиями некультурных людей безумно красивое место теряет свое очарование.

"Удручает вид тропы, не смотря на то, что это всего лишь начало туристического сезона. Что же будет дальше?! Туалетная бумага, влажные салфетки, прокладки, сорванные и выброшенные редкие цветы", – написала Казина.

Свои слова она подтвердила видеорядом, на котором показала вырезанный каким-то шутником на вековом дереве смайлик, различные отходы, а также сорванные и брошенные цветы.

Она призвала своих подписчиков беречь природу, напомнив, что фотографироваться с цветами можно и не срывая их.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.07.2019 13:59
Varik

В который раз убеждаюсь, что люди хуже животных, вы же венец творения природы, у вас же есть мозг, как можно превращаться в таких тварей бессовестных, наверное это воспитание и окружение в котором росли эти люди, но ведь подобное поведение передастся и их детям и внукам... Не будет конца света или нападения прищельцев, как в кино, мы сами себя уничтожим!!! Задумайтесь пока не поздно...

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
13:45
Фотограф ужаснулась поведением туристов на Каракольских озерах 1
13:08
Полицейский УАЗ перевернулся при ДТП в Бийске. Фото и видео 0
12:33
Иномарка протаранила элетроопору в Горном Алтае 0
12:09
На берегу алтайского озера нашли четыре обезглавленных скелета 0
11:35
Вредную суточную дозу молочных продуктов назвали в Минздраве 0
11:12
Составлен рейтинг типичных летних жалоб автолюбителей 0
10:30
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей 0
10:07
Житель Новосибирской области умер от клещевого энцефалита 0
09:33
Митя Фомин и Елена Летучая поделились фото и видео с Горного Алтая 0
09:02
Коня на скаку остановит: как российская спортсменка проложила путь на "Олимпию" 0
08:35
В Бийске иномарка перевернулась, протаранив железный забор 0
08:01
"Самые читающие звездочки": в Яровом хотят установить новый рекорд 0
07:23
Жара сохраняется: прогноз погоды на 7 июля 0
07:14
Тариф на свет: из чего складывается и почему в Барнауле дороже, чем в Иркутске 7
06:44
Коты, которые очень переживают за хозяев в ванне 0
06:24
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Иваны Купалы 9
06:01
На Алтае выросла заболеваемость женскими видами рака 1
23:50
Увеличить число бюджетных мест в вузах на 25% попросили министра образования 0
22:41
Пожилого мужчину ищут в Барнауле, вышедшего рано утром из кардиоцентра 4
21:56
Галкин объяснил, почему его появление на корпоративе стоит 3,5 млн рублей 2
20:26
Успеть до осенних дождей: глава Барнаула проверил ход строительства школы № 136 0
19:57
Американскую концепцию противодействия России назвали неадекватной 0
18:34
От +12 до +31: погода в Алтайском крае на 7 июля 0
18:22
Ликвидацию разрушений от паводка в Приангарье оценили в 31,2 млрд рублей 0
17:51
Барнаульцы оказались в западне на городском пляже из-за слишком тесной парковки 16
17:29
Разводы идут на север: составлен рейтинг регионов по числу распавшихся пар 0
16:58
Два перевернувшихся автомобиля без хозяев нашли под Бийском 2
16:39
Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен людьми в пять раз 0
15:56
Каждая пятая пачка: объемы нелегальной табачной продукции растут на Алтае 2
15:31
Безногую россиянку осудили за убийство мужа, избивавшего ее и ребенка 1
14:56
Бегали и догоняли: врачи рубцовских больниц приняли участие в сдаче норм ГТО 0
14:31
Мутко назвал сумму для восстановления социальной инфраструктуры в Приангарье 0
13:19
Крупный пожар произошел в жару в малосемейном доме Барнаула 3
12:46
Российский космический телескоп "Спектр-М" подорожал до 20 млрд рублей 1
12:14
ТЦ "Норд-Вест" и "Пассаж" вновь продают в Барнауле, но на 100 млн дешевле 3
11:54
КВНщик Сангаджи Тарбаев станет главным кандидатом в сенаторы от Калмыкии 8
11:26
Бийчанина будут судить за "пьяное" смертельное ДТП по ужесточенному закону 1
10:41
ВЦИОМ заявил о незначительном падении рейтинга Путина 8
10:11
Барнаулец, желая устроиться на работу за границей, отдал мошеннику 40 тысяч руб. 0
09:43
Медведев распорядился провести всеобщую диспансеризацию россиян 7
09:27
Движение по Старому мосту в Барнауле ограничено с 5 июля из-за ремонта по ночам 0
08:56
Семь ванных комнат и бассейн: особняк за 370 млн рублей нашли у Маслякова 3
07:56
Куда идти купаться: цены и адреса открытых бассейнов Барнаула 0
07:43
Можно ли купаться в ночь на Ивана Купалу и зачем нужно прыгать через костер 1
07:28
Нежные и легкие: рулетики из цукини с курицей от Sofi 0
07:02
Как спастись от жары и почему она может быть опасна 0
06:44
Флешмоб с открытием бутылок захватил Интернет 0
06:30
Какие недочеты благоустройства общественных территорий нашли в Барнауле 0
06:13
Аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля 1
06:02
Аналогов в России нет: уникальный реабилитационный центр открылся в Барнауле 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.