Сбербанк: выход ИИ из‑под контроля возможен только по воле человека

В российском Альянсе в сфере искусственного интеллекта существует "белая книга" ИИ, которая проанализировала разные сценарии риска

01 апреля 2026, 15:57, ИА Амител

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости высказался о рисках выхода искусственного интеллекта из‑под контроля. По его словам, такая ситуация может произойти лишь в том случае, если человек сам предоставит ИИ такую возможность.

«Только тогда, когда мы сами дадим им эту возможность», — подчеркнул Ведяхин, отвечая на вопрос о потенциальных угрозах, связанных с развитием ИИ.

Он также сообщил, что в Альянсе в сфере искусственного интеллекта существует "белая книга" ИИ — документ, в котором проанализированы различные рисковые сценарии и предложены алгоритмы реагирования на них.

«Наша задача — обеспечить все механизмы так, чтобы мы могли контролировать машины в любом состоянии. Это один из приоритетов. Но наравне с этим важно не впасть в очень жесткую охранительную позицию. Нам нельзя ограничивать свое развитие, но управлять им нужно так, чтобы оно происходило под нашим жестким контролем», — резюмировал спикер.

Альянс в сфере искусственного интеллекта был создан в 2019 году. Его цель — содействие развитию технологий ИИ в России. В объединение входят ведущие технологические компании, среди которых Сбербанк, "Яндекс", VK, "Газпром нефть" и ряд других организаций.

Ранее сообщалось, что в России появится закон о регулировании искусственного интеллекта. Документ может вступить в силу 1 сентября 2027 года.